YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. "Mucize bitki" safran, Dijital Tarım Pazarı üzerinden satılabilecek

"Mucize bitki" safran, Dijital Tarım Pazarı üzerinden satılabilecek

KARABÜK HABERLERİ  | 18.10.2020 14:03 | Son Güncelleme

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık: - "Üreticilerin Dijital Tarım Pazarı'na kayıt olmasını sağladık. Alıcı ile satıcının buluştuğu bu platformda ürünlerini rahatlıkla satma imkanı bulacaklar"

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen, boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak da adlandırılan safran, Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen Dijital Tarım Pazarı'nda (DİTAP) alıcısı ile buluşacak.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, safran hasadına başlandığını söyledi.

Yüzyıllardır Anadolu'da safran yetiştiriciliğinin sadece Safranbolu'da yapıldığını aktaran Ayvalık, kendilerine düşen sorumluluğun bilincinde olduklarını anlattı.

- "23-24 kilogram üretim hedefimiz var"

Ayvalık, uzun zamandır safran üzerine yoğun çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Safranbolu'da 7 köyümüzde 20 çiftçi tarafından 40 dekar alanda safran üretimi yapmaktayız. Safranda hasat dönemimiz başladı. Kasım ayının 20'sine kadar hasat devam edecek. Verimli bir yıl olmasını arzuluyoruz. Bir dekardan ortalama 300 ile 600 gram civarında ürün almayı hedeflersek 23-24 kilogram gibi üretim hedefimiz var." dedi.

Elde edilen safranın iç pazarda rahatlıkla pazarlanabildiğine işaret eden Ayvalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üreticilerimizin Dijital Tarım Pazarı'na kayıt olmasını sağladık. Bu yolla elde ettikleri ürünleri sistem içerisine girecekler, fiyat skalası yapacaklar. Alıcı ile satıcının buluştuğu bu platformda ürünlerini rahatlıkla satma imkanı bulacaklar. Üreticilerin karşılaştıkları her türlü sorunlarında yanındayız."

- "Bir buçuk ay boyunca çiçek topluyoruz"

Safran üreticisi İsmail Yılmaz da safran yetiştiriciliğinde işçilik maliyetinin çok yüksek olduğunu anlattı.

Safran çiçeği toplama, içindeki lifleri ayıklama ve otları temizlemenin elle yapıldığını vurgulayan Yılmaz, "Ağustos ayında safran soğanlarını ekiyoruz. Bir dekar alana yaklaşık 200 kilogram soğan dikiyoruz. Ekim ve kasım aylarında da çiçeklenme oluyor. Bir buçuk ay boyunca her gün çiçek topluyoruz. Topladığımız çiçeklerin ortasındaki kırmızı lifleri ayıklayıp kurutuyoruz." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Canlı yayında olay itiraf! 'Görmedim' demişti ama... Canlı yayında olay itiraf! 'Görmedim' demişti ama...
PARTNER Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
İlk kez forma giydiler
İlk kez forma giydiler
Kanga golle tanıştı
Kanga golle tanıştı
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Eskişehirspor: 1
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Eskişehirspor: 1
Kayserispor ikinci kez yenildi
Kayserispor ikinci kez yenildi
Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır
Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır

Karabük Namaz Vakitleri 18 Ekim Pazar

İmsak
05:33
Sabah
06:58
Öğle
12:40
İkindi
15:41
Akşam
18:12
Yatsı
19:31

Karabük Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Pazar

Tuğba Eczanesi
Merkez
100.Yıl Eczanesi
Besbinevler
Kaya Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Deniz Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Vali Gürel, pandemide kentin durumu ile ilgili Bakan Soylu’yu bilgilendirdi
Vali Gürel, pandemide kentin durumu ile ilgili Bakan Soylu’yu bilgilendirdi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Okullarda istihdam edilecek 524 kişi belirlendi
Okullarda istihdam edilecek 524 kişi belirlendi
Kanlıca mantarında dudak uçuklatan fiyat
Kanlıca mantarında dudak uçuklatan fiyat
Şehit Özcan Ören’in Adı İlkokula Verilecek
Şehit Özcan Ören’in Adı İlkokula Verilecek
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.