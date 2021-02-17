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Mucize Doktor 50. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor'da komaya giren Ali Vefa'ya ne olacak?

17.02.2021 23:51 | Son Güncelleme:
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Taner Ölmez'in canlandırdığı Doktor Ali Vefa rolünü canlandırdığı Mucize Doktor'un 50. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Mucize Doktor yeni bölümde komaya giren Ali Vefa tüm tedavi çabalarına rağmen uyanmıyor. Vuslat ise herkes şok eden bir karar alarak Ali Vefa'nın yoğun bakımdan çıkarılması talimatını veriyor. Ferman ise Ali'yi uyandırabilmek için çırpınıyor. Peki Mucize Doktor'da Ali Vefa'ya ne olacak?

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran ve Merve Bulut'un yer aldığı Mucize Doktor dizisi, 18 Şubat Perşembe akşamı 50. yeni bölümüyle ekranda olacak.

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MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali, ulaşılamaz bir yerde sıkışmış kalmıştır ve herkes çaresizdir.

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Bu sırada Vuslat hastaneyi normal işleyişine döndürmek adına sert yaptırımlar uygulamaya başlar.

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Ama Ferman ve Nazlı, Ali’ye ulaşmak için son bir girişimde bulunur ve Vuslat’ın oklarının hedefi olurlar.
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Bu sırada Adil’in vefatını öğrenen Ezo, Ali’yle konuşmakta kararlıdır. Ama onun da tedavisi bitmeden klinikten çıkması yasaktır.
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Sonunda Berhayat Hastanesi’nde değişim rüzgarları yine esecek ve ancak şanslı bir azınlık istediğine ulaşacaktır.

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