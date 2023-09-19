YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. “Müdafaa Hareketi” soruşturmasında 4 gözaltı

“Müdafaa Hareketi” soruşturmasında 4 gözaltı

19.09.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca “Müdafaa Hareketi” adlı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "Müdafaa Hareketi" kullanıcı adlı sosyal medya hesabından yapılan "Türk milletine duyurulur" başlıklı paylaşım sebebiyle devam eden soruşturması çerçevesinde 4 kişi gözaltına alındı. Başsavcılığın talimatı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler E.C.Ç, Ö.C.Y, R.K. ve E.C.’yi gözaltına aldı. 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Başsavcılık "Müdafaa Hareketi" isimli sosyal medya hesabından isimsiz ve imzasız yapılan paylaşımla ilgili Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 217. maddesi gereği "kanunlara uymamaya tahrik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baraj gölüne düşen helikopterde hayatını kaybedenlerin cenazeleri İzmir'den uğurlandıBaraj gölüne düşen helikopterde hayatını kaybedenlerin cenazeleri İzmir'den uğurlandı
Kasalar dolusu balıkları yol kenarına attılarKasalar dolusu balıkları yol kenarına attılar
Başkentte sigara kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonuBaşkentte sigara kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu
Anahtar Kelimeler:
Ankara

Ankara Namaz Vakitleri 19 Eylül Salı

İmsak
05:01
Sabah
06:26
Öğle
12:48
İkindi
16:16
Akşam
19:00
Yatsı
20:18

Ankara Nöbetçi Eczaneler19 Eylül Salı

Tiryak eczanesi
Sincan
Yeni bariş eczanesi
Kecioren
Ümran eczanesi
Mamak
Kayiran eczanesi
Ayas
Beyaz papatya eczanesi
Golbasi
Bala merkez eczanesi
Bala
Nur eczanesi
Camlidere
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cinsel organında morluk gördü! Kreş müdürü cinsel istismar suçundan tutuklandı

Cinsel organında morluk gördü! Kreş müdürü cinsel istismar suçundan tutuklandı

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Damat geleneksel dansını yapmak istedi! Geline uçan tekme attı

Damat geleneksel dansını yapmak istedi! Geline uçan tekme attı

127 kiloydu! Cinsiyet değiştirdi... Son hali inanılmaz

127 kiloydu! Cinsiyet değiştirdi... Son hali inanılmaz

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.