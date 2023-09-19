“Müdafaa Hareketi” soruşturmasında 4 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "Müdafaa Hareketi" kullanıcı adlı sosyal medya hesabından yapılan "Türk milletine duyurulur" başlıklı paylaşım sebebiyle devam eden soruşturması çerçevesinde 4 kişi gözaltına alındı. Başsavcılığın talimatı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler E.C.Ç, Ö.C.Y, R.K. ve E.C.’yi gözaltına aldı. 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Başsavcılık "Müdafaa Hareketi" isimli sosyal medya hesabından isimsiz ve imzasız yapılan paylaşımla ilgili Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 217. maddesi gereği "kanunlara uymamaya tahrik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

