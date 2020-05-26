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Mudanya Belediyesi ekipleri bayramda da görev başında

BURSA HABERLERİ  | 26.05.2020 15:34 | Son Güncelleme

Mudanya Belediyesi ekipleri, dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ramazan Bayramı boyunca da görev başındaydı.Mudanya Belediyesi, korona virüsle mücadele çalışmalarını dört günlük Ramazan Bayramı boyunca da sürdürdü.

Mudanya Belediyesi ekipleri, dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ramazan Bayramı boyunca da görev başındaydı.
Mudanya Belediyesi, korona virüsle mücadele çalışmalarını dört günlük Ramazan Bayramı boyunca da sürdürdü. Mudanyalıların zor durumda kalmaması amacıyla bütün ekipleriyle harekete geçen Mudanya Belediyesi, talepleri yerine getirerek evden çıkamayan vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşıladı. Mudanya Belediyesi Temizlik İşleri ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 önlemleri kapsamında ilçe genelinde sokak ve cadde yıkama işlemlerini sürdürdü. İlçe genelinde ortak alanlarda yapılan dezenfekte çalışmalarının yanı sıra tüm site ve apartmanların ilaçlamalarını da dezenfeksiyon ekibi yaptı. Mudanya ve Güzelyalı’daki camiler ile tüm köy camileri de özel hijyen malzemesiyle dezenfekte edildi.
Korona virüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü büyüklerimiz uzun zamanın ardından yeniden sokağa çıkarken, onların sağlığı ve huzuru adına maskelerini de Zabıta Müdürlüğü ekipleri temin etti, bir bayram geleneği olan kolonya ikramı yaptı.
Büyüklerimiz güneşli bir bayram gününde sosyal mesafe kurallarına uyarak Mudanya havasının keyfine vardı. Mudanyalıların bayramını kutlayan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Gece, gündüz, bayram, tatil demeden Mudanya Belediyesi ekipleri, ihtiyaçlarınız için görevinin başındadır. İlçe merkezi ve kırsalda, muhtarlarımızla koordineli bir şekilde çalışarak, bu süreci dayanışmayla, birlik ve beraberlikle, her zamanki umudumuzla atlatacağız” dedi.

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