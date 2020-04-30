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Mudanya Belediyesinden 4 bin 166 aileye ramazan paketi

BURSA HABERLERİ  | 30.04.2020 17:02 | Son Güncelleme

Mudanya Belediyesi’nin önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Zeytin Dalı, kayıtlı 4 bin 166 aileye ramazan paketlerinin dağıtmaya başladı.

Mudanya Belediyesi’nin önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Zeytin Dalı, kayıtlı 4 bin 166 aileye ramazan paketlerinin dağıtmaya başladı. Başkan Türkyılmaz “Sevgiyle ürettiğimizi halkla hakça paylaşıyoruz” dedi.
Mudanya Belediyesi’nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Zeytin Dalı, yüzleri güldürmeye devam ediyor. Mart ayının başından bu yana 5 bin 800 kişiye aylık gıda ve temizlik paketi, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan 2 bin 100 kişiye ise destekte bulunan Mudanya Belediyesi, Zeytin Dalı birimine kayıtlı 4 bin 166 aile için de ramazan paketi hazırladı. Hazırlanan paketler, sosyal sorumluluk projesi Zeytin Dalı’na kayıtlı ailelere ulaşmaya başladı.
Mudanya’da sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini sergilediklerini belirten Başkan Hayri Türkyılmaz, “Sözümüz vardı bizim. Paylaşacağız, bir olacağız, birlikte olacağız dedik. Bu toprağın bereketini, bu toprağın insanlarıyla, çok sevdiğim Mudanyalılarla paylaşmayı sürdüreceğiz. Her zaman söylediğim gibi, Mudanya’da kimse kimsesiz kalmıyor, hiçbir çocuk yatağına aç girmiyor. Sevgiyle ürettiklerimizi, yine aynı sevgiyle halkla hakça paylaşmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

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