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Mudanya Belediyesi’nden ücretsiz dezenfektan

BURSA HABERLERİ  | 20.04.2020 11:55 | Son Güncelleme

Mudanya Belediyesi hazırladığı antiviral dezenfektan paketlerini ücretsiz olarak halkla buluşturuyor.

Mudanya Belediyesi’nden ücretsiz dezenfektan

Mudanya Belediyesi hazırladığı antiviral dezenfektan paketlerini ücretsiz olarak halkla buluşturuyor. 30 gram dezenfektan 15 litre su ile karıştırıldığında 400 metrekare yüzeyde dezenfeksiyon sağlarken, talep edenler veterinerlik hizmetleri birimine giderek, dolduracakları tutanak karşılığında antiviral dezenfektan paketlerine ücretsiz ulaşabilecek.
Mudanya Belediyesi, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, antiviral dezenfektan dağıtımına başladı. Mudanya Belediyesi ekipleri ilçe genelinde site ve apartmanlarda sürdürülen temizlik çalışmalarını program dahilinde sırasıyla gerçekleştirirken oturduğu apartman, site ya da müstakil evlerinde dezenfekte çalışmasını kendisi yapmak isteyenlere de antiviral dezenfektan paketleri hazırladı. Hazırlanan 30 gram dezenfektan 15 litre su ile karıştırıldığında 400 metrekare yüzeyde dezenfeksiyon sağlarken, talep edenler hafta içi mesai saatlerinde veterinerlik hizmetleri birimine giderek, dolduracakları tutanak karşılığında antiviral dezenfektan paketlerine ücretsiz ulaşıyor.

Mudanya Belediyesi’nden ücretsiz dezenfektan

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