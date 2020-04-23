Mudanya İstiklal Marşı ile yankılandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılında Mudanya sokakları, saat 21.00’i gösterdiğinde İstiklal Marşı’yla yankılandı.

Mudanya, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yan yana olamasa da yine birlikte kutladı. Egemenliğin 100. Yılını balkon ve pencerelerde kutlayan, evlerini bayram yerine çeviren Mudanyalılar saat 21.00’i gösterdiğinde İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan okudu. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz da aynı saatte eşi Gülbahar Türkyılmaz, çocukları Ata ve Zeynep Türkyılmaz ile birlikte balkondaydı. Barışın ve Kardeşliğin Başkenti Mudanya, balkonlarını bayrak ve balonlarla süsleyip, hep birlikte marşlarla “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” dedi

