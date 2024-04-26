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Mudanya’da "Kitabını al da gel" meydanı doldurdu

İHA İHA
26.04.2024 10:14
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Mudanya’da vatandaşlar Kütüphaneler haftasında, kitap okumaya teşvik hedefiyle “Kitabını al da gel" sloganıyla Mütareke Meydanında kitap okudu.

Mudanya’da "Kitabını al da gel" meydanı doldurdu

19-25 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen Kütüphaneler Haftası’nı, kitap severlerin katılımıyla özel bir etkinlikle kutladı. “Kitabını al da gel” sloganı altında düzenlenen etkinlik, kitap okuma alışkanlığını teşvik etmek ve toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Katılımcılar Mudanya Mütareke Meydanı’nda bir araya gelerek, getirdikleri kitapları okudu.

Etkinlik çerçevesinde katılımcılar tarafından getirilen kitaplar, Siteler Mahallesi Kütüphanesi’ne bağışlanacak. Bu bağışlarla hem kitap okuma alışkanlığının teşvik edilmesi hem de kütüphane koleksiyonunun zenginleştirilmesi hedefleniyor.

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