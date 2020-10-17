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Mudanya’da koronaya geçit yok

BURSA HABERLERİ  | 17.10.2020 10:39 | Son Güncelleme

Türkiye genelindeki korona virüsle mücadele denetimleri kapsamında Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer öncülüğünde Mudanya Merkezde bulunan lokanta ve otellerde hijyen kontrolleri yapıldı.İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi kapsamında korona virüs salgınıyla mücadele için tüm Türkiye’de olduğu gibi, Mudanya’da da kapsamlı denetimler devam ediyor.

Türkiye genelindeki korona virüsle mücadele denetimleri kapsamında Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer öncülüğünde Mudanya Merkezde bulunan lokanta ve otellerde hijyen kontrolleri yapıldı.
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi kapsamında korona virüs salgınıyla mücadele için tüm Türkiye’de olduğu gibi, Mudanya’da da kapsamlı denetimler devam ediyor. Ömerbey Mahallesinde gerçekleştirilen denetimlerde, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nalan Yıldız, İlçe Tarım müdürü Ergün Karadağ, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ercan Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tomar, Mudanya Belediyesi yetkilisi katılım gösterdi. Denetim sırasında özellikle Otellerin konaklama alanları, sosyal tesislerin mutfakları, bulaşıkhaneleri denetimden geçirildi.
Denetimler sırasında öncelikle hijyen ve maske konusuna ağırlık veren Kaymakam Sözer, işletme sahiplerine ve işyerinde görev alanlara korona virüsle mücadele konusunda uyarılarda bulundu. Yaptıkları işin insan sağlığı ve Korona virüsle mücadeledeki önemini anlatarak dikkatli olmalarını istedi.
Ayrıca görülen eksikliklerin tamamlanması istenilen işletme sahiplerine, gelecek denetimde aynı eksikliklerle karşılaşılması durumunda para cezasından kapatmaya kadar işlem yapılacağını söyledi.

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