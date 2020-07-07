YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Mudanya’da muhtarlara hayvanları koruma kanunu anlatıldı

Mudanya’da muhtarlara hayvanları koruma kanunu anlatıldı

BURSA HABERLERİ  | 07.07.2020 13:25 | Son Güncelleme

Her canlının yaşama hakkına saygı ilkesinden hareketle, sokakta yaşayan hayvanlar için çalışmalarını sürdüren Mudanya Belediyesi’nin veteriner hizmetleri birimi, mahalle muhtarlarına Hayvanları Koruma Kanunu’nu anlattı.Mudanya Belediyesi Veteriner Hizmetleri Birimi ve Mudanya Kent Konseyi’nin işbirliğinde düzenlenen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu bilgilendirme toplantılarının ilki gerçekleştirildi.

Her canlının yaşama hakkına saygı ilkesinden hareketle, sokakta yaşayan hayvanlar için çalışmalarını sürdüren Mudanya Belediyesi’nin veteriner hizmetleri birimi, mahalle muhtarlarına Hayvanları Koruma Kanunu’nu anlattı.
Mudanya Belediyesi Veteriner Hizmetleri Birimi ve Mudanya Kent Konseyi’nin işbirliğinde düzenlenen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu bilgilendirme toplantılarının ilki gerçekleştirildi. Mudanya Kent Konseyi binasında düzenlenen toplantıda Mudanya Belediyesi Veteriner Hekimi Şükriye Çelikkollu ile Veteriner Hekim Tilbe Yıldırım muhtarlara, belediyenin görev ve sorumluluklarını aktardı. Mudanya Kent Konseyi Başkanı Cumhur Aksan’ın da hazır bulunduğu toplantıya, Şükrüçavuş Mahalle Muhtarı Şeref Şaş, Hasanbey Mahalle Muhtarı Vezir Sağlam, Ömerbey Mahalle Muhtarı Songül Erdoğan, Mütareke Mahallesi Muhtarı Ali Baytekin, Halitpaşa Mahalle Muhtarı Selma Yarar katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kimse bu kadarını beklemiyordu! Ünlü oyuncu bir deri bir kemik kaldı Kimse bu kadarını beklemiyordu! Ünlü oyuncu bir deri bir kemik kaldı
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eski cezaevi yerine anıt park yapılacak

Eski cezaevi yerine anıt park yapılacak

Kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

Kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

Iğdır’da bal küpü hasadı başladı

Iğdır’da bal küpü hasadı başladı

Erzincan’da aşılama çalışmaları devam ediyor

Erzincan’da aşılama çalışmaları devam ediyor

Beşinci kez başkan seçildi

Beşinci kez başkan seçildi

Merkezefendi Belediyesi 2019 yılı bütçe kesin hesabı oy birliğiyle kabul edildi

Merkezefendi Belediyesi 2019 yılı bütçe kesin hesabı oy birliğiyle kabul edildi

Bursa Namaz Vakitleri 7 Temmuz Salı

İmsak
03:41
Sabah
05:35
Öğle
13:14
İkindi
17:11
Akşam
20:43
Yatsı
22:28

Bursa Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Salı

Biray Eczanesi
Nilufer
Biray Eczanesi
Nilufer
Biray Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Şampiyonlar bu havuzda yetişecek

Şampiyonlar bu havuzda yetişecek

Yolçatı’nın Plan Meselesi Çözüldü

Yolçatı’nın Plan Meselesi Çözüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.