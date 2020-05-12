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Mudanya’da parklar çocuklar için hazırlanıyor

BURSA HABERLERİ  | 12.05.2020 13:59 | Son Güncelleme

Mudanya Belediyesi, parkları ve oyun alanlarını korona virüs tedbirleri gereği sokağa çıkma yasağı bulunan ve 13 Mayıs’ta ilk kez dışarı çıkacak olan çocuklar için dezenfekte etti.Mudanya’daki parklar ve oyun alanları 13 Mayıs’ta sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak olan çocuklar için hazırlanıyor.

Mudanya Belediyesi, parkları ve oyun alanlarını korona virüs tedbirleri gereği sokağa çıkma yasağı bulunan ve 13 Mayıs’ta ilk kez dışarı çıkacak olan çocuklar için dezenfekte etti.
Mudanya’daki parklar ve oyun alanları 13 Mayıs’ta sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak olan çocuklar için hazırlanıyor. Mudanya Belediyesi’nin korona virüs tedbirleri gereği bünyesinde kurduğu dezenfekte ekibi, bu kez çocuklar için mesai yaptı. Açıklanan normalleşme takvimine göre verilen dörder saatlik sokağa çıkma izni için parklar ve oyun alanları çocuklar için dezenfekte edildi. Mudanya’da ikamet edilen adrese yürüme mesafesinde bulunan tüm park ve oyun alanlarının temizlik ve dezenfektasyon çalışması gerçekleştirilirken, 0-14 yaş grubundaki çocukların, dışarıda geçirdikleri süre boyunca güvende olabilmeleri de sağlanacak. Anne ve babalara sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulunan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Biliyoruz çocuklarımız arkadaşlarını çok özlediler ancak ilerleyen günlerde birlikte oynayabilmeleri için bugün sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerekiyor. Bizler çocuklarımızın güvenliği için ne kadar önlem almış olsak da bireysel tedbiri de elden bırakmamak gerekiyor” dedi.

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