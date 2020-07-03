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Mudanya’da salgın sonrası ilk meclis

BURSA HABERLERİ  | 03.07.2020 17:22 | Son Güncelleme

Mudanya Belediye Meclisi, salgın önlemleri nedeniyle ara verdiği toplantıların ilkini Temmuz ayı oturumu ile başlattı.

Mudanya’da salgın sonrası ilk meclis

Mudanya Belediye Meclisi, salgın önlemleri nedeniyle ara verdiği toplantıların ilkini Temmuz ayı oturumu ile başlattı. Başkan Türkyılmaz, korona virüsün Türkiye’de görülmeye başladığı ilk andan itibaren, temizlik ve dezenfekte çalışmalarını ilçenin tamamında uygularken, dayanışma ağını da büyüttüklerine vurgu yaptı.
Mudanya Belediyesi’nin Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde korona virüs önlemleri çerçevesinde maskeli ve sosyal mesafeli gerçekleştirildi. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın yönetimindeki toplantı, pandemi sürecinde verilen aradan sonra yapılan ilk olağan meclis toplantısı oldu. Korona virüsün Türkiye’de görülmeye başladığı ilk andan itibaren, temizlik ve dezenfekte çalışmalarını ilçenin tamamında uygularken, dayanışma ağını da büyüttüklerine vurgu yapan Başkan Türkyılmaz, “Mudanyalı hemşerilerim için birlikte çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Bu süreçte gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.
Toplantıda encümen ve ihtisas komisyonu üyelerinin seçimi yapıldı.
Ozan Eroğlu, Mustafa Özçelik, Hasan Gülaç ve Adil Bayraktar Encümen üyeliğine seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu Hayati Samast, Ali Polat ve Kadir Kahraman, Hukuk Komisyonu Cengiz Taner, Mehmet Aybars Yılanlı, Yusuf Alper Ömeroğulları, Ulaşım Komisyonu Erkan Altıntaş, Mustafa Özçelik, Emre Akdemir, Turizm Komisyonu Yusuf Akbulut, Adnan Menderes Akengin, Volkan Biçer, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Mehmet Er, Aydın Demir, Yusuf Alper Ömeroğulları, Eğitim ve Sağlık Komisyonu Enver Üçüncü, Erkan Altıntaş, Emre Akdemir, Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu Servet Usta, Caner Tafsin, Volkan Biçer, İmar Komisyonu Ozan Eroğlu, Selahattin Avcı, Arif Bayrak, Esnaf Komisyonu Servet Usta, Cengiz Taner, Hasan Gülaç, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Ergül Batman, Mehmet Er, Neslihan Erdeniz’den oluştu.

Mudanya’da salgın sonrası ilk meclis

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