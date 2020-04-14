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  4. Müdür Başyiğit, Evliya Çelebi İlkokulu inşaatında incelemelerde bulundu

Müdür Başyiğit, Evliya Çelebi İlkokulu inşaatında incelemelerde bulundu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 14.04.2020 11:20 | Son Güncelleme

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar yeni inşa edilen Evliya Çelebi İlkokulu’nda incelemelerde bulundu.Bina içinde ve okul bahçesinde çalışmaları yerinde inceleyen Müdür Hasan Başyiğit yetkililerden bilgi aldı.

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar yeni inşa edilen Evliya Çelebi İlkokulu’nda incelemelerde bulundu.
Bina içinde ve okul bahçesinde çalışmaları yerinde inceleyen Müdür Hasan Başyiğit yetkililerden bilgi aldı. Yüklenici firma yetkilileri yapım işlemlerinin büyük çoğunluğu tamamlanan okul binasının yaklaşık bir ay sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edileceğini belirttiler.
Binanın çok güzel ve kullanışlı bir şekilde planlanıp inşa edildiğini ifade eden Müdür Başyiğit, “Cemalettin Mahallesi’nde yer alan Evliya Çelebi İlkokulu, aynı yerde yer alan eski bina yıkılarak yeniden inşa edildi. Mahallede inşa edilen yapılarda zorunlu olması nedeniyle tarihi yapıya uygun görünümde yapılan okulumuz bu yönüyle de ön plana çıkmaktadır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yeni okul binamızın eğitim öğretim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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