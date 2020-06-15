YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Müdür Başyiğit, İlkokul müdürleriyle bir araya geldi

Müdür Başyiğit, İlkokul müdürleriyle bir araya geldi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 15.06.2020 10:43 | Son Güncelleme

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, hafızlık projesi ve yılsonu işlemleri ile ilgili ilkokul idarecileriyle toplantı gerçekleştirdi.Salgın hastalık nedeniyle okullarda yüz yüze eğitim gerçekleşmediğinden dolayı yılsonu iş ve işlemlerinde de bazı değişiklikler olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini söyledi.Daha sonra hafızlık projesinin uygulanacağı okullar, başvuru aşamaları ve öğrenci seçimiyle ilgili İlkokul Müdürlerine bilgi veren Müdür Başyiğit, "Okul-Kuran Kursu İşbirliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında Okul Müdürlerinin okullarda yapılacak çalışmalarda ve tanıtım konusunda daha özverili olmalarını istedi.Yapılan çalışmalarda iyi durumda olduklarını belirten Başyiğit, yeni eğitim öğretim yılında bu çalışmaların devam etmesi gerektiğini bunun da tanıtım çalışmalarına bağlı olduğuna işaret etti.Toplantıda, projeden sorumlu Şube Müdürü Mehmet Zorlu ve Temel Eğitim Şube Müdürü İbrahim Aybek ve Proje Koordinatörü Abdülhakim Ünverdi de hazır bulundu.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, hafızlık projesi ve yılsonu işlemleri ile ilgili ilkokul idarecileriyle toplantı gerçekleştirdi.
Salgın hastalık nedeniyle okullarda yüz yüze eğitim gerçekleşmediğinden dolayı yılsonu iş ve işlemlerinde de bazı değişiklikler olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini söyledi.
Daha sonra hafızlık projesinin uygulanacağı okullar, başvuru aşamaları ve öğrenci seçimiyle ilgili İlkokul Müdürlerine bilgi veren Müdür Başyiğit, "Okul-Kuran Kursu İşbirliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında Okul Müdürlerinin okullarda yapılacak çalışmalarda ve tanıtım konusunda daha özverili olmalarını istedi.
Yapılan çalışmalarda iyi durumda olduklarını belirten Başyiğit, yeni eğitim öğretim yılında bu çalışmaların devam etmesi gerektiğini bunun da tanıtım çalışmalarına bağlı olduğuna işaret etti.
Toplantıda, projeden sorumlu Şube Müdürü Mehmet Zorlu ve Temel Eğitim Şube Müdürü İbrahim Aybek ve Proje Koordinatörü Abdülhakim Ünverdi de hazır bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama... Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama...
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aslanapa Ortaca köyünde 28 günlük karantina sona erdi

Aslanapa Ortaca köyünde 28 günlük karantina sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüştüğü depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüştüğü depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bingöl Devlet Hastanesindeki yaralılara ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bingöl Devlet Hastanesindeki yaralılara ziyaret

Adana'da "banka oturma" nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi yaralandı

Adana'da "banka oturma" nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi yaralandı

Burhaniye’de engelli Ramazan hayır çeşmeleri için yardım bekliyor

Burhaniye’de engelli Ramazan hayır çeşmeleri için yardım bekliyor

Kırşehir-Ankara yolunda kaza: 1 yaralı

Kırşehir-Ankara yolunda kaza: 1 yaralı

Kütahya Namaz Vakitleri 15 Haziran Pazartesi

İmsak
03:32
Sabah
05:26
Öğle
13:06
İkindi
17:02
Akşam
20:36
Yatsı
22:21

Kütahya Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Pazartesi

Güven Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Sibel Eczanesi
Gediz
Yağcılar Eczanesi
Simav
Sağlık Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Kütahya’da bir köyde karantina uygulaması kaldırıldı

Kütahya’da bir köyde karantina uygulaması kaldırıldı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Konona virüse karşı tam koruma

Konona virüse karşı tam koruma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.