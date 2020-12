Müdür Başyiğit, öğretmen, öğrenci ve velilerle buluştu

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Çamlıca Ortaokulu tarafından gerçekleştirilen "Kariyer Günleri" kapsamında 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrenci ve velilerle Zoom platformu üzerinden buluştu.

Çamlıca Ortaokulunun bu haftaki konuğu, bu okuldan mezun olan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit idi. Müdürlüğün Maarif Salonundan öğrencilere seslenen Müdür Hasan Başyiğit, çalışmanın, özellikle planlı çalışmanın önemine değinerek öğrencilere hedeflerinin olması gerektiğini ve bu hedeflerine ulaşacaklarına inançlarının olması gerektiğini ifade etti. Eğer inançla hedefe yürünürse zorlukların her zaman üstesinden gelinebileceğini söyleyen Başyiğit, “Yarını emanet edeceğimiz kıymetli gençlerimizin en güzel mevkilere gelmeleri, büyüklerin her zaman arzusudur” dedi.

Çamlıca Ortaokulunun her hafta düzenlediği "Kariyer Günleri" ile uzaktan rehberlik yapmak, meslek tanıtımları yapmak, örnek şahsiyetler ile öğrencilere hedefleri noktasında ışık tutmak amaçlanıyor.