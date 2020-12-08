Müdür Başyiğit: “Okulu okul yapan asıl unsur öğrencilerdir”

Kütahya Çinigar Anaokulunda incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, okulu okul yapan asıl unsurun öğrenciler olduğunu ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Çinigar Anaokulunu ziyaret ederek okulda incelemelerde bulundu. Okul Müdür Yardımcısı Fatma Betül Öztürk’ten okulun genel durumuyla ilgili bilgi alan Müdür Hasan Başyiğit, okulun öğrenciler olmayınca ıssız olduğunu, okulu okul yapan asıl unsurun öğrenciler olduğunu belirtti.

Başyiğit, okulların öğrencilerine kavuşacağı sağlıklı günlere en kısa sürede ulaşmasını temenni etti.

