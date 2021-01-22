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Müdür Başyiğit: "Sabır ve ümitle sağlıklı günlere kavuşmayı bekliyoruz"

22.01.2021 12:33 | Son Güncelleme:
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Müdür Başyiğit: "Sabır ve ümitle sağlıklı günlere kavuşmayı bekliyoruz"

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "Öğrencilerim, ara tatilde sevdiklerinizle bol bol zaman gerçirmenizi, kitap okumanızı, dijital ortama bir müddet ara vermenizi tavsiye ediyorum" dedi.Ara tatil sebebiyle bir mesaj yayınlayan Başyiğit, "Yüzyılda bir görülebilecek bir salgın hastalık döneminde maalesef karnelerimize dijital ortamda ulaşıyoruz.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "Öğrencilerim, ara tatilde sevdiklerinizle bol bol zaman gerçirmenizi, kitap okumanızı, dijital ortama bir müddet ara vermenizi tavsiye ediyorum" dedi.
Ara tatil sebebiyle bir mesaj yayınlayan Başyiğit, "Yüzyılda bir görülebilecek bir salgın hastalık döneminde maalesef karnelerimize dijital ortamda ulaşıyoruz. Bugünlerin geçeceğini hepimiz biliyor; sabır ve ümitle sağlıklı günlere kavuşmayı bekliyoruz. İnşallah en kısa sürede okul bahçelerimizdeki öğrenci sesleri eşliğinde karnelerin dağıtıldığı, coşkuyla İstiklal Marşı’mızın söylendiği ve tatil için öğretmenlerinizle vedalaştığınız günlere kavuşmayı diliyorum. Ara tatilde sevdiklerinizle bol bol zaman gerçirmenizi, kitap okumanızı, dijital ortama bir müddet ara vermenizi tavsiye ediyorum. Geçirdiğimiz zorlu süreçte sizlerin de gösterdiğiniz fedakarlıklar ve sabır için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Geleceğin ümidi çocuklarımıza hep birlikte sahip çıkarak onları geleceğe hazırlamak ve güzel ahlakla yetiştirmek en büyük görevimiz. Sizler için de çok yorucu bir süreç olduğunu biliyorum. Ara tatilde en iyi şekilde dinlenebilmenizi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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