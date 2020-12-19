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Müdür Başyiğit, Türkiye derecesi elde eden öğrenciyi tebrik etti

KÜTAHYA HABERLERİ  | 19.12.2020 12:00 | Son Güncelleme

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Resim Yarışmasında Türkiye Derecesi Elde Eden Kütahya BİLSEM ve Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Azra Okçu’yu tebrik etti."Üstün Yetenekliler de Gönüllü Projesi" kapsamında, ülke genelinde düzenlenen resim yarışmasında derece elde eden Kütahya BİLSEM ve Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Azra Okçu, ailesi ve Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi Görsel Sanatlar Öğretmeni Ayşe Haylamaz İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdiler.

Müdür Başyiğit, Türkiye derecesi elde eden öğrenciyi tebrik etti

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Resim Yarışmasında Türkiye Derecesi Elde Eden Kütahya BİLSEM ve Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Azra Okçu’yu tebrik etti.
"Üstün Yetenekliler de Gönüllü Projesi" kapsamında, ülke genelinde düzenlenen resim yarışmasında derece elde eden Kütahya BİLSEM ve Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Azra Okçu, ailesi ve Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi Görsel Sanatlar Öğretmeni Ayşe Haylamaz İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdiler. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, öğrenciyi, ailesini ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Ayşe Haylamaz’ı, öğrencinin başarısından dolayı tebrik etti ve öğrenciye başarılarının devamını diledi.

Müdür Başyiğit, Türkiye derecesi elde eden öğrenciyi tebrik etti

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