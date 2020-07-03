Müdür Başyiğit, Yetenek Sınavı ile öğrenci alan okulları ziyaret etti

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Lisesi’ni ziyaret ettiler.

Okul Müdürü Mustafa Demir’den bilgi alan İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, yetenek sınavlarına katılan öğrencilere başarılar diledi. Sınavlarda görevli öğretmenlerle de konuşan Müdür Başyiğit, görevlerinde kolaylıklar dileyerek güzel bir eğitim öğretim yılına kavuşulması temennisinde bulundu.

Okul Müdürü Mustafa Demir, yetenek sınav sonuçlarının 13 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacağını, kayıtların ise 13-17 Temmuz tarihlerinde yapılacağını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, il merkezinde bulunan Spor Lisesi’ne ve Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi müzik ve resim bölümlerine yetenek sınavıyla öğrenci alındığını, bu okulların yetenek sınavlarının bugünlerde devam ettiğini belirttiler.

