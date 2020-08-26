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Müdür Başyiğit: “Yüz yüze eğitimin sorunsuz bir şekilde başlaması en büyük temennimiz”

KÜTAHYA HABERLERİ  | 26.08.2020 12:05 | Son Güncelleme

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, yüz yüze eğitimin sorunsuz bir şekilde başlamasının en büyük temennileri olduğunu belirtti.İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü İrfan Kanık, Nafi Güral Fen Lisesi’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, yüz yüze eğitimin sorunsuz bir şekilde başlamasının en büyük temennileri olduğunu belirtti.
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü İrfan Kanık, Nafi Güral Fen Lisesi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Öğretmenlerin 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı sene başı seminerlerine okullarda başlaması dolayısıyla, Nafi Güral Fen Lisesi öğretmenleriyle bir araya gelen Müdür Hasan Başyiğit, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.
Öğretmenlerle sohbet eden Müdür Başyiğit, salgın hastalık dolayısıyla günlük hayatta ve eğitim sürecinde zor bir dönemden geçildiğini, her şeye rağmen hayatın devam ettiğini belirterek, kurallara uyularak normal hayata dönülmesi gerektiğini ifade etti.
"21 Eylül tarihinde okullarda yüz yüze eğitimin sorunsuz bir şekilde başlaması en büyük temennimiz" diyen Başyiğit, alınacak tedbirlerde en önemli unsurun öğretmenler olduğunu, öğretmenlere büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, öğretmenler başta olmak üzere bütün çalışanların, velilerin ve öğrencilerin sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin hastalıktan kurtulmanın en önemli çözümü olduğuna vurgu yaptı.
Hasan Başyiğit daha sonra okulda incelemelerde bulundu.

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