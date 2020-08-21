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Müdür Bentli, Bakan Koca’nın önerilerine uyulmasını istedi

MALATYA HABERLERİ  | 21.08.2020 12:13 | Son Güncelleme

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof.

Müdür Bentli, Bakan Koca’nın önerilerine uyulmasını istedi

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinden kurtulmanın yolunun maske, mesafe ve temizlik kurallarından geçtiğini belirtip, Bakan Koca’nın önerilerine uyulmasını istedi.
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Salık Bakanı Fahrettin Koca’nın il sağlık müdürleri ile katıldığı uzaktan bağlantı toplantısına iştirak etti.
Prof. Dr. Recep Bentli, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’nın da dediği gibi bilime güvenelim, kurallara uyalım. Tarihte son bulmamış salgın yoktu. Sayın Bakanımız başkanlığında 81 İlimizin Sağlık Müdürüyle yapılan toplantıya iştirak ettik. Vaka artışının yoğun olduğu illerde alınacak tedbirlerin; tanı ve tedavide yeni yaklaşımların ele alındığı toplantı 4 saat sürdü” dedi.

Müdür Bentli, Bakan Koca’nın önerilerine uyulmasını istedi

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