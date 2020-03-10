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Müdür Bentli hastaneleri denetledi

MALATYA HABERLERİ  | 10.03.2020 18:00 | Son Güncelleme

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof.

Müdür Bentli hastaneleri denetledi

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, iki hastanede denetlemeler yaparak, çalışmaları yerinde inceledi.
Hekimhan İlçesi Devlet Hastanesi ile yeni binasında hizmete başlayan Kuluncak İlçesi Entegre İlçe Hastanesinde incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, hastanelerde değerlendirme toplantıları da yaptı.
Her iki ilçe hastanesine de ilgili birim başkan ve müdürleri ile birlikte giden Prof. Dr. Recep Bentli, eksikler konusunda da bilgi alıp, eksiklerin giderilmesi noktasında yapılacakları dile getirdi.

Müdür Bentli hastaneleri denetledi

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