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Müdür Bilal Şen: ’’Öğrencilerimiz bu milletin hazinesidir’’

KÜTAHYA HABERLERİ  | 29.09.2020 10:44 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, eğitime devam eden okulları ziyaret ederek alınan tedbirleri yerinde inceledi.Yeni atandığı görevinde ilk denetimini yapan Bilal Şen’e İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Doğan eşlik etti.Tüm okullardaki Korona virüs tedbirlerini kontrol eden Müdür Şen, ’’Yeni eğitim-öğretim yılında korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında okullarımızda incelemelerde bulunduk.

Kütahya’nın Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, eğitime devam eden okulları ziyaret ederek alınan tedbirleri yerinde inceledi.
Yeni atandığı görevinde ilk denetimini yapan Bilal Şen’e İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Doğan eşlik etti.
Tüm okullardaki Korona virüs tedbirlerini kontrol eden Müdür Şen, ’’Yeni eğitim-öğretim yılında korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında okullarımızda incelemelerde bulunduk. Çocuklarımızın sağlıklı ve huzur içerisinde eğitim görebilmeleri için alınan tüm tedbirleri kontrol ettik. Bu tedbirleri aralıksız olarak incelemeye devam edeceğiz. Öğrencilerimiz bu milletin hazinesidir. Onları korumak ve düzgün bir eğitim vermek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Öğretmen arkadaşlarımız ve okul idarecilerimiz tüm tedbirleri eksiksiz olarak uygulatıyor ve uyguluyorlar. Kendilerine teşekkür ederim’’ ifadelerini kullandı.

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