YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Müdür Çelik, Başkan Okutan ile bir araya geldi

Müdür Çelik, Başkan Okutan ile bir araya geldi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 23.07.2020 16:18 | Son Güncelleme

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Kıbrıs Barış Harekatının 46.Yıldönümü dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ahmet Okutan’ı ziyaret etti.Kıbrıs Gazisi Ahmet Okutan ile sohbet eden Müdür Çelik, “Vatanın birlik ve beraberliği uğruna fedakarca görev yaparken gazilik unvanına erişen gaziler ile canını feda eden aziz şehitlerimiz bizlerin gururu ve onurudur.

Müdür Çelik, Başkan Okutan ile bir araya geldi

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Kıbrıs Barış Harekatının 46.Yıldönümü dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ahmet Okutan’ı ziyaret etti.
Kıbrıs Gazisi Ahmet Okutan ile sohbet eden Müdür Çelik, “Vatanın birlik ve beraberliği uğruna fedakarca görev yaparken gazilik unvanına erişen gaziler ile canını feda eden aziz şehitlerimiz bizlerin gururu ve onurudur. İl müdürlüğü olarak siz kahramanların her zaman yanında olmaya devam edip her türlü sorun ve ihtiyaçlarınızda emrinizdeyiz. Kıbrıs’ta yeni bir diriliş destanı yaşanmış, zulmün gölgesi muhariplerimizin ışığıyla yok edilmiştir. Kıbrıs Barış Harekatı tarihten silinmek isteyen bir halkın kurtuluş destanı, yeniden dirilişin adıdır. Canlarını hiç düşünmeden ortaya koyan Aziz Şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere sahip çıkmamız için miras bıraktıkları destanlarını asla unutmadan birlik ve bütünlüğümüzün neferleri olmayı sürdürmeliyiz. Bu vesile ile Kıbrıs Barış Harekatının 46. Yıldönümünde, Aziz Şehitlerimiz ile hayatını kaybeden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, başta şahsınız ve aileniz olmak üzere hayatta olan tüm gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kaza yapan sürücüyü sıkıştığı yerden vatandaşlar kurtardı Kaza yapan sürücüyü sıkıştığı yerden vatandaşlar kurtardı
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adıyaman Namaz Vakitleri 23 Temmuz Perşembe

İmsak
03:36
Sabah
05:16
Öğle
12:38
İkindi
16:29
Akşam
19:51
Yatsı
21:23

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Perşembe

Başkent Eczanesi
Merkez
Eylül Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Mehmet Önder* Eczanesi
Besni
Barış Eczanesi
Golbasi
Karakaya Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.