Müdür Çelik, Başkan Okutan ile bir araya geldi

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Kıbrıs Barış Harekatının 46.Yıldönümü dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ahmet Okutan’ı ziyaret etti.

Kıbrıs Gazisi Ahmet Okutan ile sohbet eden Müdür Çelik, “Vatanın birlik ve beraberliği uğruna fedakarca görev yaparken gazilik unvanına erişen gaziler ile canını feda eden aziz şehitlerimiz bizlerin gururu ve onurudur. İl müdürlüğü olarak siz kahramanların her zaman yanında olmaya devam edip her türlü sorun ve ihtiyaçlarınızda emrinizdeyiz. Kıbrıs’ta yeni bir diriliş destanı yaşanmış, zulmün gölgesi muhariplerimizin ışığıyla yok edilmiştir. Kıbrıs Barış Harekatı tarihten silinmek isteyen bir halkın kurtuluş destanı, yeniden dirilişin adıdır. Canlarını hiç düşünmeden ortaya koyan Aziz Şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere sahip çıkmamız için miras bıraktıkları destanlarını asla unutmadan birlik ve bütünlüğümüzün neferleri olmayı sürdürmeliyiz. Bu vesile ile Kıbrıs Barış Harekatının 46. Yıldönümünde, Aziz Şehitlerimiz ile hayatını kaybeden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, başta şahsınız ve aileniz olmak üzere hayatta olan tüm gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.

