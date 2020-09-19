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Müdür Çelik EBA destek odasını inceledi

BİLECİK HABERLERİ  | 19.09.2020 12:28 | Son Güncelleme

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Edebali Ortaokulunda bulunan EBA destek odasını ziyaret edip, incelemelerde bulundu.Eğitimin uzaktan yapıldığı salgın süresince evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA’ya erişimini sağlamak için yurt genelindeki okul ve kurumlarda oluşturulan EBA Destek Noktaları geçtiğimiz günlerde Bilecik’te de açıldı.

Müdür Çelik EBA destek odasını inceledi

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Edebali Ortaokulunda bulunan EBA destek odasını ziyaret edip, incelemelerde bulundu.
Eğitimin uzaktan yapıldığı salgın süresince evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA’ya erişimini sağlamak için yurt genelindeki okul ve kurumlarda oluşturulan EBA Destek Noktaları geçtiğimiz günlerde Bilecik’te de açıldı. Bilecik’te Bozüyük, Pazaryeri, Söğüt ve Osmaneli ilçeleri ile birlikte il genelindeki tüm okullardaki öğrencilerin hizmetine sunulan EBA destek odalarına ilginin yoğun olduğu öğrenildi. İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Edebali Ortaokulunda EBA destek odasını inceleyerek, öğrencilerle sohbet etti.

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Bozuyuk
Merkez Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
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Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Söğüt Eczanesi
Sogut
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