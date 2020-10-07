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Müdür Çelik’ten Serebral Palsi Farkındalık Günü açıklaması

ADIYAMAN HABERLERİ  | 07.10.2020 13:50 | Son Güncelleme

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Serebral Palsi Farkındalık Günü kapsamında açıklamalarda bulundu.Müdür Çelik, Serebral Palsi’nin genellikle bebek daha anne karnındayken ya da doğumdan sonraki kısa süre içinde meydana gelen beyin dokusundaki kalıcı hasar sonucunda ortaya çıkan ve hareket etme kabiliyetinde azalma ile seyreden bir hastalık olduğunu söyledi.Dünya genelinde 17 milyon Serebral Palsili hastasının olduğunu dile getiren Müdür Çelik, “Ülkemizde her yıl 6 binden fazla bebeğe Serebral Palsi tanısı konulmaktadır.

Müdür Çelik’ten Serebral Palsi Farkındalık Günü açıklaması

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Serebral Palsi Farkındalık Günü kapsamında açıklamalarda bulundu.
Müdür Çelik, Serebral Palsi’nin genellikle bebek daha anne karnındayken ya da doğumdan sonraki kısa süre içinde meydana gelen beyin dokusundaki kalıcı hasar sonucunda ortaya çıkan ve hareket etme kabiliyetinde azalma ile seyreden bir hastalık olduğunu söyledi.
Dünya genelinde 17 milyon Serebral Palsili hastasının olduğunu dile getiren Müdür Çelik, “Ülkemizde her yıl 6 binden fazla bebeğe Serebral Palsi tanısı konulmaktadır. Halkımızın beyin felci olarak bildiği bir hastalıktır. Bu hastalıkla ilgili farkındalık oluşturmak amacı ile Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak çeşitli farkındalık çalışmaları gerçekleştirdik. GAP çocuk gelişim merkezimize Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Bucak’ı konuşmacı olarak davet ederek, hastalık hakkında buradaki kadınlarımızı bilgilendirdik. Serebral Palsi hastalığının rengi olan yeşil renginde görüntü görseli hazırlayarak tüm sosyal medya hesaplarımızın profil resmi olarak bu görseli kullandık. ASDEP Saha çalışmalarına katılan personellerimiz ve il müdürlüğü personelimiz ile yeşil kurdele takarak iletişimde bulunduğumuz vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmaya çalıştık. Gün içerisinde Serebral Palsi hastalarımızı ziyaret ettik” diye konuştu.

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