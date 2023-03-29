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Müdür Erarslan: “Halkımız Sağlıklı Hayat Merkezinde verilen hizmetlerden ücretsiz yararlanabilir”

29.03.2023 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan, Merkez Toplum Sağlığı Merkezi ve 1 No’lu Sağlıklı Hayat Merkezi, Şehit Mustafa Baş Aile Sağlığı Merkezi’ni ziyaret ederek değerlendirmelerde bulundu.

Müdür Erarslan: “Halkımız Sağlıklı Hayat Merkezinde verilen hizmetlerden ücretsiz yararlanabilir”

Ziyareti esnasında tüm birimleri gezerek, Toplum Sağlığı Başkanı Uzm. Dr. Derya Kale’den yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi alan Dr. Erarslan amaclarının, bireyleri sağlıklı hayat tarzına teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak olduğunu söyleyerek, halkın Sağlıklı Hayat Merkezinde verilen hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanabileceğini dile getirdi.
Aile Sağlığı Merkezinde, aile hekimi ve aile sağlığı çalışanları tarafından, kişileri kapsayan koruyucu, tanı ve tedaviye yönelik sağlık hizmetlerini değerlendiren İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan, hizmet sunum alanları ve yürütülen sağlık hizmetleri hakkında bilgiler aldı.

Erarslan, Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerini hassasiyetle yürüten aile hekimleri ve aile sağlığı çalışmalarına teşekkürlerini iletti ve kolaylıklar diledi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan’a ziyaretinde, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Ertan Akça eşlik etti.

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