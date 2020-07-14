Müdür Görentaş, şeker pancarı üretim alanlarını gezdi

Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Erciş Şeker Fabrikası Van Ziraat Bölge Şefliği ile birlikte şeker pancarı üretim alanlarını gezdi.

Müdür Görentaş, Van’da verimi yüksek olan Gevaş ilçesi Dereağzı ve Göründü mahallelerindeki işletmeleri ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada konuşan İl Müdürü Görentaş, şeker pancarının ülkemiz açısından stratejik ürünlerden olduğunu belirterek, “Ülkemizin şeker ihtiyacının yurtiçinden karşılanması önemlidir. İlimiz içinde önemli bir üründür. İki kurum tarafından yürütülen saha çalışmaları sonucunda, üretim alanlarının giderek arttığı ve 2020 yılında hâlihazırda bitki gelişimleri iyi durumdadır. Sözleşmeli üretim modeline çok iyi bir örnek teşkil eden şeker pancarı üretiminin avans ödemesi yapılması, tohum ve gübrenin de avans olarak verilmesi ve çiftçiye alım garantisi sunması gibi imkanlarla oldukça cazip olduğunu ve harcanan iş gücü yönüyle de istihdama katkısı var” dedi.

Van Ziraat Bölge Şefi Necmettin Yılmaz ise Van’da 2019 yılında 50 bin ton olan şeker pancarı üretiminin 2020 yılında 120 bin ton olarak gerçekleşmesinin beklendiğini belirtti. Yılmaz, ayrıca doğu illerine özel yüzde 10 prim artışı sağlandığını ve Vanlı çiftçilerin bu artıştan faydalanacaklarını dile getirdi.

