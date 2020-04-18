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Müdür Gür emekli öğretmenlerle görüştü

HAKKARİ HABERLERİ  | 18.04.2020 11:05 | Son Güncelleme

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, emekli öğretmenlerle telefonla görüşüp her türlü ihtiyaçlarını Sosyal Vefa Destek gruplarından gidermeye hazır olduklarını söyledi.Müdür Gür, eğitim camiasına uzun yıllar hizmet etmiş emekli öğretmenleri arayarak hal hatırlarını sordu.

Müdür Gür emekli öğretmenlerle görüştü

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, emekli öğretmenlerle telefonla görüşüp her türlü ihtiyaçlarını Sosyal Vefa Destek gruplarından gidermeye hazır olduklarını söyledi.
Müdür Gür, eğitim camiasına uzun yıllar hizmet etmiş emekli öğretmenleri arayarak hal hatırlarını sordu. Görünmez düşmana karşı verdikleri bu mücadelede en büyük görev evde kalmak olduğunu ifade eden Gür, emekli öğretmenlere,” Bizlerin de sizin evde kaldığınız bugünlerde her türlü ihtiyaçlarınızı Sosyal Vefa Destek gruplarımızla gidermeye hazırız. Öğretmenlerimize sağlık, sıhhat diliyoruz” dedi.

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