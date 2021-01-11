YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Müdür Keskin: "Önce iş ve çevre güvenliği"

Müdür Keskin: "Önce iş ve çevre güvenliği"

11.01.2021 22:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Müdür Keskin: "Önce iş ve çevre güvenliği"

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Simav Orman İşletme Müdürlüğü Kiçir Orman Ürünleri Deposu’nda incelemelerde bulundu.Kiçir Orman İşletme Şefliği Orman ürünleri deposunda İşletme Müdürü Osman Aksoy’dan bilgiler alan Bölge Müdürü Hasan Keskin; depoda yapılması gerekenler ve sınıf ayrımı konusunda İşletme Şefleri’ne bilgiler aktardı.Orman emvallerinin cins ve sınıfları itibariyle istiflenip, depolanarak piyasa icaplarına göre satışa arz edildiği Kiçir Orman Deposu’nda yapılan incelemelerde; Bölge Müdürü Hasan Keskin; depo içinde istife alınan emvallerin standartlara uygunluğu ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında talimatlarda bulundu.İş ve çevre güvenliği için alınması gereken tedbirlere de dikkat çeken Bölge Müdürü Keskin; emval satış depolarımızın önemini hatırlatarak emeklerinden dolayı tüm personele teşekkür etti ve depodan ayrıldı.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Simav Orman İşletme Müdürlüğü Kiçir Orman Ürünleri Deposu’nda incelemelerde bulundu.
Kiçir Orman İşletme Şefliği Orman ürünleri deposunda İşletme Müdürü Osman Aksoy’dan bilgiler alan Bölge Müdürü Hasan Keskin; depoda yapılması gerekenler ve sınıf ayrımı konusunda İşletme Şefleri’ne bilgiler aktardı.
Orman emvallerinin cins ve sınıfları itibariyle istiflenip, depolanarak piyasa icaplarına göre satışa arz edildiği Kiçir Orman Deposu’nda yapılan incelemelerde; Bölge Müdürü Hasan Keskin; depo içinde istife alınan emvallerin standartlara uygunluğu ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında talimatlarda bulundu.
İş ve çevre güvenliği için alınması gereken tedbirlere de dikkat çeken Bölge Müdürü Keskin; emval satış depolarımızın önemini hatırlatarak emeklerinden dolayı tüm personele teşekkür etti ve depodan ayrıldı.

Müdür Keskin:

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Kütahya Namaz Vakitleri 11 Ocak Pazartesi

İmsak
06:45
Sabah
08:13
Öğle
13:13
İkindi
15:41
Akşam
18:03
Yatsı
19:26

Kütahya Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Pazartesi

Defne Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Alkan Eczanesi
Gediz
Tüfek Eczanesi
Simav
Karatürk Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Diğer Haberler

Belediyeye iki bayan gassal

Belediyeye iki bayan gassal

Kütahya’nın güvenliği görüşüldü

Kütahya’nın güvenliği görüşüldü

Bestekar ve şair Nilüfer Örnek Özkan’ın kitabı yayınlandı

Bestekar ve şair Nilüfer Örnek Özkan’ın kitabı yayınlandı

Kütahya’da Dumlupınar Semt Pazarı açıldı

Kütahya’da Dumlupınar Semt Pazarı açıldı

Kaymakam Hakan Alkan, basın mensupları ile bir araya geldi

Kaymakam Hakan Alkan, basın mensupları ile bir araya geldi

Kütahya'da kaybolan genç kızı arama çalışmaları sürüyor

Kütahya'da kaybolan genç kızı arama çalışmaları sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.