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Müdür Keskin: “Orman yollarımızın fiziki altyapısını geliştiriyoruz”

KÜTAHYA HABERLERİ  | 25.09.2020 12:30 | Son Güncelleme

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, sanat yapıları ile orman yollarının fiziki altyapısını geliştirdiklerini ifade etti.Planlama çalışmaları en iyi şekilde yapılan orman yollarının yapımının orman içindeki gerek zor arazi şartlarında, gerek yangınla mücadelede, gerekse diğer ormancılık faaliyetlerinde işlerin daha hızlı ve rahat yapılması açısından büyük önem taşıdığını belirten Bölge Müdürü Hasan Keskin, “ Orman yolları yapılırken, yapılan yolların korunması amacı ile bozuk alanlara büz, menfez, köprü, istinat ve iksa duvarları gibi sanat yapısı yapımları gerçekleştiriliyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, sanat yapıları ile orman yollarının fiziki altyapısını geliştirdiklerini ifade etti.
Planlama çalışmaları en iyi şekilde yapılan orman yollarının yapımının orman içindeki gerek zor arazi şartlarında, gerek yangınla mücadelede, gerekse diğer ormancılık faaliyetlerinde işlerin daha hızlı ve rahat yapılması açısından büyük önem taşıdığını belirten Bölge Müdürü Hasan Keskin, “ Orman yolları yapılırken, yapılan yolların korunması amacı ile bozuk alanlara büz, menfez, köprü, istinat ve iksa duvarları gibi sanat yapısı yapımları gerçekleştiriliyor. Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde, Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü, Aslanapa Orman İşletme Şefliği, Pullar köyü sınırları içerisinde 116 kod No’lu orman yolunda 6+600 km uzunluğundaki alanda toplamda 23 adet menfez inşaatı ihale edilmiş ve tamamlanarak hizmete açılmıştır” dedi.
Tüm İşletme Müdürlüklerinde yol çalışmalarının programlar çerçevesinde devam ettiğine vurgu yapan Müdür Hasan Keskin, “Ormancılık faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi orman yollarının en iyi şekilde kullanımına bağlıdır. Orman yollarının kullanımının ve fonksiyonel olmasının sağlanmasındaki en önemli faktörlerden biri de sanat yapılarının yerinde ve yeterli seviyede kullanılması ile mümkündür. Ormanlarımızı hastalık ve zararlılardan korumak, orman yangınlarını söndürmek, yeni ormanlar yetiştirmek ve bakım çalışmalarımızı en iyi şekilde yapmak için yol ihtiyacımızı karşılamamız şart. Bu yüzden de orman yollarımızı artırıyoruz. Özellikle ormancılık faaliyetlerinin ekonomik ve emniyetli şekilde yerine getirilmesi ve orman ekosistemine verilen zararın en aza indirilebilmesi için de sanat yapılarına büyük önem veriyoruz. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü olarak amacımız yol ağımızı genişletmek ve yaz ya da kış demeden hizmet verecek durumda tutabilmek” diye konuştu.

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