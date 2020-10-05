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Müdür Keskin: “Yaşlı ormanları gençleştirmek için çalışıyoruz”

KÜTAHYA HABERLERİ  | 05.10.2020 12:05 | Son Güncelleme

Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü Gümüşdağı İşletme Şefliğince tabi gençleştirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.Gümüşdağı Orman İşletme Şefliği tarafından 504 no’lu bölme sarıçam meşçeresinde tabi gençleştirme çalışmaları yapılıyor.

Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü Gümüşdağı İşletme Şefliğince tabi gençleştirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Gümüşdağı Orman İşletme Şefliği tarafından 504 no’lu bölme sarıçam meşçeresinde tabi gençleştirme çalışmaları yapılıyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde 13 hektarlık sahada toprak işleme çalışmaları devam ediyor. Toprak işleme çalışmaları sonrasında sahaya yapılan tohum takviyesi sonrası çimlenmeler beklenerek, sahanın gençleştirilmesi sağlanacak.
Yapılan çalışmaları denetleyen Bölge Müdürü Hasan Keskin, İşletme Şefi İsmet Çelik’ten sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Yaşlı ormanları gençleştirmek için çalıştıklarını belirten Bölge Müdürü Hasan Keskin, “ Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü olarak yeni ormanlar kuruyor, ormanlarımızın belirli aralıklarla bakımlarını yapıyor ve ormanlarımızın sürdürülebilir şekilde devam etmesini sağlamak için de zamanında müdahalelerle ormanlarımızı yarınlara en iyi şekilde taşımak için çalışıyoruz. Sahamızda tabi gençleştirme çalışmalarımız kapsamında tohum dökümünden önce toprak hazırlığımızı yapıyoruz. Gerekli olduğu takdirde sahaya tohum takviyesi yaparak, ilkbaharla birlikte çimlenmeleri bekleyeceğiz. Böylece yaşlı ormanımız yenilenmiş olacak” şeklinde konuştu.
Bölge Müdürü Keskin’e Kütahya Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem’de eşlik etti.

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