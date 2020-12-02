YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Müdür Kıyas, safran tarlasında incelemelerde bulundu

Müdür Kıyas, safran tarlasında incelemelerde bulundu

ADIYAMAN HABERLERİ  | 02.12.2020 14:44 | Son Güncelleme

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, safran dikiminin yapıldığı tarlada incelemelerde bulunarak çiftçilerle bir araya geldi.Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, merkeze bağlı Kayatepe (Rezip) Köyünde 500 metre kara alan üzerinde safran yetiştiriciliği yapan Mehmet Yaşar’ı ziyaret etti.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, safran dikiminin yapıldığı tarlada incelemelerde bulunarak çiftçilerle bir araya geldi.
Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, merkeze bağlı Kayatepe (Rezip) Köyünde 500 metre kara alan üzerinde safran yetiştiriciliği yapan Mehmet Yaşar’ı ziyaret etti. Burada çiftçilerle beraber safran tarlasında incelemelerde bulunan Müdür Kıyas, çalışmalar hakkında da bilgiler aldı.
Müdür Kıyas, “İlimizin farklı iklim ve topoğrafik yapısı nedeniyle birçok ürünün yetişmesine olanak vardır. Bu örnek çalışmaların artarak devam etmesi gerekmektedir. Üreticilerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.
Çiftçiler ise, kendilerine yapılan ziyaretlerden dolayı Müdür Kıyas’a, teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı
1/

Adıyaman Namaz Vakitleri 2 Aralık Çarşamba

İmsak
05:51
Sabah
07:17
Öğle
12:21
İkindi
14:54
Akşam
17:15
Yatsı
18:36

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 2 Aralık Çarşamba

Güleş Eczanesi
Merkez
Özgün Eczanesi
Merkez
Tekin Eczanesi
Merkez
Önder Eczanesi
Besni
Yaşam Eczanesi
Golbasi
Turanlı Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.