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Müdür Kızılkaya’dan tekstil atölyesine ziyaret

HAKKARİ HABERLERİ  | 18.07.2020 11:21 | Son Güncelleme

Hakkari Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, Yüksekovalı ilçesinde yapılan ve 100 kişinin istihdam edildiği tekstil atölyesini ziyaret etti.İŞKUR İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, Yüksekovalı İş İnsanı Soner İşleyen tarafından ilçede kurulan ve ilk etapta 100 kişinin istihdam edildiği tekstil atölyesini ziyaret etti.

Hakkari Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, Yüksekovalı ilçesinde yapılan ve 100 kişinin istihdam edildiği tekstil atölyesini ziyaret etti.
İŞKUR İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, Yüksekovalı İş İnsanı Soner İşleyen tarafından ilçede kurulan ve ilk etapta 100 kişinin istihdam edildiği tekstil atölyesini ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında istihdamın korunmasını sağlayan, istihdamın artırılması için hayata geçirilen istihdam teşvikleri ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine yönelik uygulanan aktif iş gücü programlarına ilişkin destekler hakkında işletme sahibi Soner İşleyen’e bilgi veren Müdür Kızılkaya, birçok aileye ekmek kapısı olacak, işsizliği azaltacak, üretim yapan iş yerlerinin sayısının artması için yatırımcıları Hakkari ve Yüksekova’ya davet etti.
Yüksekovalı İş Adamı Soner İşleyen ise kurulan atölyede ilk etapta kaban üretimini gerçekleştireceklerini belirterek, “Yüksekova’da istihdam alanı oluşturma fikri başladı bende. Bu durumu gerekli mercilerle paylaştım. Olumlu cevaplar aldık. Memleketimizin de böyle bir istihdama ihtiyacı vardı. Hakkari Valiliği ve Yüksekova Kaymakamlığı bu konuda bize destek verdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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