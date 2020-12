Kütahya Tarım Orman İl Müdürü Orhan Özçalık, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir et tüketmeleri için Veteriner Hekimlerin görevlerinin başında olduğunu söyledi.

İl Müdürü Orhan Özçalık, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’nde görevli Veteriner Hekimlerin, ildeki kesimhanede kesilen hayvanların antemortem ve postmortem muayenelerini yaparak, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir et tüketmeleri için her daim görevlerinin başında olduğunu ifade etti.