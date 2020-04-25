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Müdür Özer Ersoy: “Okullarımızı evlere taşıyoruz”

SAMSUN HABERLERİ  | 25.04.2020 09:14 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında 23 Mart tarihinde başlayan uzaktan eğitim süreci hakkında Terme İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy açıklamalarda bulundu.

Müdür Özer Ersoy: “Okullarımızı evlere taşıyoruz”

Korona virüs tedbirleri kapsamında 23 Mart tarihinde başlayan uzaktan eğitim süreci hakkında Terme İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy açıklamalarda bulundu. Ersoy, “Çocuklarının eğitimi hakkında kaygıları olan velilerimiz, beklentilerin üzerinde sonuç aldıklarını ifade ediyorlar” dedi.
Çin’de başlayarak tüm dünyaya yayılan korona virüs için Türkiye’de Mart ayının yarısında sıkı tedbirler almaya başlamıştı. Korona virüs tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı 23 Mart tarihinden itibaren okullarda uzaktan eğitimin başlayacağı açıklanmıştı.
İlkokul, ortaokul ve liselerde yaklaşık 1 aydır süren uzaktan eğitimi değerlendiren Terme İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, Türkiye genelinde ilk defa böyle bir eğitim sürecinin gerçekleştiğini ve bu sürecin sorunsuz ilerlediğini ifade etti. Özellikle üniversite hazırlık öğrencilerinin bu süreçte moral ve motivasyonlarını bozmadan çalışmalarına devam etmelerinin büyük önem taşıdığının altını çizen Müdür Özer Ersoy, “Tedbirler kapsamında uzaktan eğitim sürecimiz devam ediyor. 30 Nisan’da okulların tekrar açılıp açılmayacağı konusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değerlendirme yapılacak. Uzaktan eğitimlerimiz ‘EBA TV’ kanalıyla sürüyor. Öğretmenlerimiz ihtiyaç halinde her an ulaşılabilir. Uzaktan eğitim nedeniyle öğrencilere bire bir eğitim sağlayamıyoruz, haliyle bir takım dezavantajlar oluşuyor. Ancak bu gibi durumlarda İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ilçe müdürlükleri olarak okul yöneticileriyle beraber telekonferanslar gerçekleştirerek öğrencilerin eğitim süreçleri hakkında sürekli temas halinde bulunarak sorunları çözüme kavuşturuyoruz” ifadelerini kullandı.
Sürecin üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için çok daha kritik olduğuna dikkati çeken Ersoy, uzaktan eğitimin yanı sıra öğrencilere eğitim koçluğunun yapıldığını ve sınav stresine bağlı olarak psikolojik destek için öğretmen öğrenci ilişkilerinin sıkı şekilde sürdüğünü kaydetti.

“Okullarımızı evlere taşıyoruz”
Derslerin aksatılmadan devam etmesinden dolayı da velilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Ersoy, “Çocuklarının eğitimi hakkında kaygıları olan velilerimiz, beklentilerin üzerinde sonuç aldıklarını ifade ediyorlar. Öğretmenlerin aktif olması konusunda memnuniyetlerini dile getiriyor. Eskiden öğrencilerimizi okula taşıyorken şimdi okullarımızı evlere taşıyoruz” dedi.
Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için web üzerinden Terme MEM uzaktan eğitim kanalı açtıklarını ifade eden Ersoy, her hafta düzenli olarak deneme sınavları yapılarak ölçme değerlendirmelerin gerçekleştiğini ifade etti. Sınava kadar ilçedeki her okulun 40’a yakın deneme sınavı hazırladığına değinen Ersoy, bunların bir kısmının öğrencilerin evlerine gönderilmek suretiyle yapılacağını söyledi.

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