Müdür Özer Ersoy: “Okullarımızı evlere taşıyoruz”

Korona virüs tedbirleri kapsamında 23 Mart tarihinde başlayan uzaktan eğitim süreci hakkında Terme İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy açıklamalarda bulundu. Ersoy, “Çocuklarının eğitimi hakkında kaygıları olan velilerimiz, beklentilerin üzerinde sonuç aldıklarını ifade ediyorlar” dedi.

Çin’de başlayarak tüm dünyaya yayılan korona virüs için Türkiye’de Mart ayının yarısında sıkı tedbirler almaya başlamıştı. Korona virüs tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı 23 Mart tarihinden itibaren okullarda uzaktan eğitimin başlayacağı açıklanmıştı.

İlkokul, ortaokul ve liselerde yaklaşık 1 aydır süren uzaktan eğitimi değerlendiren Terme İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, Türkiye genelinde ilk defa böyle bir eğitim sürecinin gerçekleştiğini ve bu sürecin sorunsuz ilerlediğini ifade etti. Özellikle üniversite hazırlık öğrencilerinin bu süreçte moral ve motivasyonlarını bozmadan çalışmalarına devam etmelerinin büyük önem taşıdığının altını çizen Müdür Özer Ersoy, “Tedbirler kapsamında uzaktan eğitim sürecimiz devam ediyor. 30 Nisan’da okulların tekrar açılıp açılmayacağı konusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değerlendirme yapılacak. Uzaktan eğitimlerimiz ‘EBA TV’ kanalıyla sürüyor. Öğretmenlerimiz ihtiyaç halinde her an ulaşılabilir. Uzaktan eğitim nedeniyle öğrencilere bire bir eğitim sağlayamıyoruz, haliyle bir takım dezavantajlar oluşuyor. Ancak bu gibi durumlarda İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ilçe müdürlükleri olarak okul yöneticileriyle beraber telekonferanslar gerçekleştirerek öğrencilerin eğitim süreçleri hakkında sürekli temas halinde bulunarak sorunları çözüme kavuşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

Sürecin üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için çok daha kritik olduğuna dikkati çeken Ersoy, uzaktan eğitimin yanı sıra öğrencilere eğitim koçluğunun yapıldığını ve sınav stresine bağlı olarak psikolojik destek için öğretmen öğrenci ilişkilerinin sıkı şekilde sürdüğünü kaydetti.