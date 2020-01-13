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  4. Müdür Sünnetçioğlu: “Hasta memnuniyetine önem veriyoruz”

Müdür Sünnetçioğlu: “Hasta memnuniyetine önem veriyoruz”

VAN HABERLERİ  | 13.01.2020 11:11 | Son Güncelleme

Van İl Sağlık Müdürü Doç.

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, hasta memnuniyetine önem verdiklerini belirterek, “Bu kapsamda personelimiz ve vatandaşlarla diyalogumuzu geliştirerek, onların sorun ve taleplerini gidermeye çalışıyoruz” dedi.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, beraberindeki Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Ergioğuz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dt. Şebnem Kartal ve Personel Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Taman ile Özalp ilçesine bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Hasta ve çalışan memnuniyeti ile sunulan sağlık hizmetlerini yerinde inceleyen Sünnetçioğlu, Özalp Devlet Hastanesi ve aile sağlık merkezlerini gezerek idarecilerinden bilgi alarak personel ve hastalarla sohbet etti.
Polikliniklerde ve acil serviste karşılaştığı hasta ve yakınlarına ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileten Doç. Dr. Sünnetçioğlu, hastalar ve personelle yakından ilgilendi. Özalp Devlet Hastanesinde tedavileri yatarak devam eden hastaları da ziyaret ederek acil şifalar dileyen Sünnetçioğlu, hastanede sunulan sağlık hizmetleri hakkında hastaların ve personelin fikirlerini aldı ve isteklerini dinledi. Hasta yakınlarıyla sohbet ederek aldıkları sağlık hizmetleriyle ilgili memnuniyetlerini de soran İl Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu, “Başkanlarımız ile beraber ilçelerimizi ziyaret ederek hasta ve çalışan memnuniyetini yerinde değerlendiriyoruz. İlçelerimizde de hizmet sunumlarının etkinliğini artırmak, daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak amacıyla yoğun bir çalışma içindeyiz. Memnuniyete de çok önem veriyoruz. Bu kapsamda personelimiz ve vatandaşlarla diyalogumuzu geliştirerek, onların sorun ve taleplerini gidermeye çalışıyoruz” dedi.
Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik’i de makamında ziyaret ettikten sonra Erçek Aile Sağlık Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda da incelemelerde bulundu.

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