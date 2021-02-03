Müdür Sünnetçioğlu’ndan 75 yaş ve üzeri için aşı uyarısı

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, 75 yaş ve üstündekilerin mobil uygulamalar ve internetin yanı sıra Alo 182 hattı üzerinden randevularını alabilmeleri için uyarıda bulundu.

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu başkanlığında Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dt. Şebnem Kartal, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Ergioğuz ve ilçe sağlık müdürlerinin katılımıyla haftalık pandemi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Haftalık vaka sayıları, filyasyon ekiplerinin saha çalışmaları, hastanede yatan ve durumu ağır olan hasta verilerinin analiz edildiği toplantıda konuşan Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, korona virüsle mücadele kapsamında sağlık kuruluşlarında aşılanmasına başlanan 75 yaş ve üstündekilerin mobil uygulamalar ve internetin yanı sıra Alo 182 hattı üzerinden de randevularını alabilmeleri için uyarıda bulundu. Sünnetçioğlu, “Bilindiği üzere aşılama çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bugüne kadar yapılan aşılama çalışmalarıyla gösterilen gayretin ne kadar önemli olduğunu ve bundan sonraki çalışmalarda da ayın gayret ve özveriyle çalışılması gerekir. Bu yaştakilerin aşılanması sağlık kuruluşlarında yapıldığından, vatandaşların öncelikle aşı randevusu alması gerekiyor. Randevular, mobil uygulama veya internet üzerinden oluşturulabildiği gibi telefonla da alınabiliyor. Korona virüs aşısı olacak 75 yaş ve üstündeki vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor. Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor. Hayat mücadeleleriyle bizlere ilham veren, varlıklarıyla güç katan büyüklerimizi tedbirlerle koruduğumuz gibi şu anda da aşı çalışmalarında öncelik sağlanarak korumaya devam etmekteyiz” dedi.

