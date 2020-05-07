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Müdür Sünnetçioğlu’ndan yurtlarda gözlem altında tutulan vatandaşlara ziyaret

VAN HABERLERİ  | 07.05.2020 14:30 | Son Güncelleme

Van İl Sağlık Müdürü Doç.

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, korona virüs ile mücadele kapsamında Umman’dan Van’a getirilen Türk vatandaşlarını gözlem altında tutuldukları yurtlarda ziyaret etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ile birlikte Umman’dan kente getirilen 248 Türk vatandaşını İmam Şafi ve Süleyman Şah yurtlarında ziyaret eden Doç. Dr. Sünnetçioğlu, Van Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayı tarafından ihtiyaçları karşılanan vatandaşların hizmetten memnun ayrılacaklarını belirtti. Sünnetçioğlu, “23 Nisan’da Umman’dan Van’a getirilen 248 kişilik bir grubumuzdur. Bunların 167’si kampüs içerisinde bulunan İmam Şafi Yurduna, 81 kişiyi de Süleyman Şah Yurdunda konaklatıldı. Misafirlerimize ilk geldiği günden bugüne doktor ve sağlık personelimizle beraber sağlık hizmetlerini vermeye başladık; ilk muayenelerini yurda gitmeden önce havalimanlında gerçekleştirildi. Sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde Van Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen araçlarla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtlarına getirildiler ve bugün itibariyle karantina süreçleri bitiyor. AFAD, tarafından organize edilen otobüslerle sosyal mesafe kurallarına uyarak illerine uğurlayacağız. Gitmeden önce sağlık ekiplerimiz tarafından tekrardan son izlemlerini yaparak forumlarını doldurarak evlerine yolcu edeceğiz. Karantina süresince yurtlarımızda doktor ve sağlık ekiplerimiz 7/24 hizmet veriyor. Buradaki ziyaret amacımız, 14 günlük karantina sürecine uydukları için misafirlerimizi ziyaret ederek talep ve isteklerini dinledik ve kendilerine teşekkür etmek istedik ve bundan sonraki süreçte sosyal mesafeyi dikkat etmeleri hususunda uyarılarda bulunduk. Karantina kuralarına uyarak devam etmelerini ve sağlıklı günler için evde kalmalarını önerdik. Ayrıca misafirlerimizi illerine götürecek olan şoförlerden de sürüntü alındı, test sonuçları negatif gelen şoförlerimiz için seyahat izni verilecek. Pozitif çıkan şoförlerimiz ise gözetim altına alınarak izin verilmeyecek. Test sonuçları negatif çıkan şoförler ile misafirlerimizi yolcu edeceğiz” dedi.

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Ipekyolu
Gümüş Eczanesi
Ipekyolu
Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Yağmur Eczanesi
Ipekyolu
Talay Eczanesi
Edremit
Ayaz Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
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