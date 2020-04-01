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Müdür Tatlı, telekonferans toplantısı yaptı

MALATYA HABERLERİ  | 01.04.2020 14:00 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması kapsamında Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, okul müdürleri ve öğretmenler ile yapılan değerlendirme toplantılarını telekonferans üzerinden gerçekleştirdi.Okul müdürleri ve öğretmenlerin katıldığı telekonferans toplantısında, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Milli Eğitim İl Müdürleriyle gerçekleştirdiği telekonferans toplantısında verdiği talimatları okul müdürleri ve öğretmenlere iletti.Telekonferans toplantısında, okul müdürleri ve öğretmenlere, ‘’Alacağımız önlemler ile salgının yayılmasını birlikte önleyebiliriz.

Müdür Tatlı, telekonferans toplantısı yaptı

Korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması kapsamında Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, okul müdürleri ve öğretmenler ile yapılan değerlendirme toplantılarını telekonferans üzerinden gerçekleştirdi.
Okul müdürleri ve öğretmenlerin katıldığı telekonferans toplantısında, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Milli Eğitim İl Müdürleriyle gerçekleştirdiği telekonferans toplantısında verdiği talimatları okul müdürleri ve öğretmenlere iletti.
Telekonferans toplantısında, okul müdürleri ve öğretmenlere, ‘’Alacağımız önlemler ile salgının yayılmasını birlikte önleyebiliriz. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayınız evde kalınız çağrısında bulunuyorum. Bu süreçte ülkemizin öğretmenlerimize ihtiyacı var. Çünkü öğretmenlerimiz çocuklarımız üzerinden her bir bireye ulaşma imkânına sahip. Çocuklarımızın ailelerine de ulaşarak, sosyal izolasyonu sağlayalım” ifadelerini kullandı.
Bilim Kurulu tarafından salgının büyümemesi için kritik olduğu vurgulanan bu günlerde 65 yaşından büyüklerin ihtiyaçlarının karşılanması ve evde kalmaya ikna edilmelerinin sağlanması noktasında eğitim camiasından destek isteyen Tatlı, “Öğretmenlerimiz çocuklarımıza uzaktan eğitim faaliyetleri konusunda yardımcı olmalı, ayrıca okulla ilgili motivasyonu korumak için çalışmalar yapılmalı’’ dedi.
Uzaktan eğitim konusunda bilgiler paylaşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, çocuklar ve ailelerinin evde kaldıkları süreci verimli bir şekilde değerlendirmeleri için il müdürlüğü olarak etkinlikler hazırlanacağını belirtti.
İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’nın telekonferans üzerinden okul müdürleri ve öğretmenlerin sorun ve önerilerini dinlemesiyle toplantı sona erdi.

Müdür Tatlı, telekonferans toplantısı yaptı

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