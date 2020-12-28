Müdür Tazebey Avcı hayatını kaybetti

Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan Tazebey Avcı yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Balıkesir’de Milli Eğitim camiasının sevilen isimlerinden olan eğitimci Tazebey Avcı yakalandığı hastalık yüzünden hayatını kaybetti. Avcı’nın vefat haberi üzerine İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız bir mesajı yayımladı. Yıldız mesajında, ""İnnâ lillahi ve innâ ileyhi raciun" İl Millî Eğitim Şube Müdürümüz Tazebey Avcı, yakalanmış olduğu hastalığa yenik düşerek bu sabah ebediyete irtihal etmiştir. Kederli ailesi başta olmak üzere, sevenlerine ve eğitim camiamıza baş sağlığı diliyorum."

