Müdür Tiltay EMYO’yu tanıttı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eskişehir Meslek Yüksekokulu (EMYO) Müdürü Doç. Dr. Muhammet Ali Tiltay, ’Tercihim ESOGÜ’ programı kapsamında fakültenin imkanlarına yönelik bilgilendirmede bulundu.
Okulun Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde bulunmasının avantajlarından bahseden Doç. Dr. Muhammet Ali Tiltay, öğrencileri Çevre Koruma Kontrol, Makine, Mekatronik ve Uçak Teknoloji programlarında eğitim öğretim görmeye davet etti. EMYO’nun tanıtım videosuna ESOGÜ resmi sosyal medya kanallarından ulaşılabiliyor.