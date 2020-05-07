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Müdür ve öğretmenler, öğrencilerine evlerinde kitap dağıttı

MANİSA HABERLERİ  | 07.05.2020 17:14 | Son Güncelleme

Manisa’nın Selendi ilçesi Çamlıca İlköğretim Kurumu idarecileri ve öğretmenleri taşımalı sistem ile okullarına gelen ve yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitim ile evlerinde eğitim alan öğrencilere evlerine kadar giderek tek tek kitap dağıttı.Çamlıca İlköğretim Kurumu Müdürü Adnan Kılıç, Müdür Yardımcısı Ahmet Gürcan ve öğretmenler salgın nedeniyle okulların kapalı olması ve öğrencilerin eğitimlerine evlerinden uzaktan eğitim ile devam etmesi sonrası mahalleleri gezip tek tek evleri dolaşarak öğrencilerine kitap servisi yaptı.

Manisa’nın Selendi ilçesi Çamlıca İlköğretim Kurumu idarecileri ve öğretmenleri taşımalı sistem ile okullarına gelen ve yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitim ile evlerinde eğitim alan öğrencilere evlerine kadar giderek tek tek kitap dağıttı.
Çamlıca İlköğretim Kurumu Müdürü Adnan Kılıç, Müdür Yardımcısı Ahmet Gürcan ve öğretmenler salgın nedeniyle okulların kapalı olması ve öğrencilerin eğitimlerine evlerinden uzaktan eğitim ile devam etmesi sonrası mahalleleri gezip tek tek evleri dolaşarak öğrencilerine kitap servisi yaptı. ’Öğrenciler dersleri unutmasınlar’ diyerek yola çıkan idareci ve öğretmenler 8. sınıflara sınava hazırlık ile diğer öğrencilere de hikaye kitaplarını teslim etti. Taşıma merkezi öğrencilerine yapılan kitap desteği öğrencileri mutlu ederken Okul Müdürü Adnan Kılıç, "Öğrencilerimiz salgın nedeniyle okula gelemiyor. Uzaktan eğitim alıyorlar. Bizde öğrencilerimizi düşünerek kitapları evlerine kadar götürdük. Dezenfekte ettiğimiz kitapları öğrencilerimize teslim ettik. Yeter ki onlar evde kalsınlar, sağlıklı olsunlar. Bizler her zaman onların eğitimi için yanlarındayız. Her zaman ihtiyaçları olduğunda gece gündüz bizleri arayabilirler. Bol bol kitap okuyup verimli çalışsınlar." dedi.

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