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Müdür Zorlu, kapı kapı gezerek üniversiteye hazırlanan öğrencilere kitap dağıttı

VAN HABERLERİ  | 24.05.2020 11:03 | Son Güncelleme

Van’ın Muradiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, beraberindeki öğretmenler ile birlikte kapı kapı gezerek üniversiteye hazırlanan ve eğitimi aksayan öğrencilere kitap dağıttı.Muradiye ilçesinde sürekli eğitim merkezinde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler, korona virüsü (Covit-19) tedbirleri kapsamında merkezinin kapanmasından dolayı eğitimleri aksadı.

Van’ın Muradiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, beraberindeki öğretmenler ile birlikte kapı kapı gezerek üniversiteye hazırlanan ve eğitimi aksayan öğrencilere kitap dağıttı.
Muradiye ilçesinde sürekli eğitim merkezinde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler, korona virüsü (Covit-19) tedbirleri kapsamında merkezinin kapanmasından dolayı eğitimleri aksadı. Bunu üzerine Muradiye Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve sürekli eğitim merkezinin destekleriyle eğitimi aksayan üniversiteye hazırlanan öğrencilere kitap desteği yapıldı. Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, beraberinde öğretmenlerle tek tek öğrencilerin evlerine giderek beşli AYT deneme seti dağıtıyorlar. Önümüzdeki hafta ise AYT deneme seti dağıtacaklar. Öğrenciler deneme setlerinde testleri çözüp oluşturulan WhatsApp gurubundan öğretmenleriyle paylaşacaklar. Oluşturulan WhatsApp gurubundan setlerin dışındaki sorularda öğretmen tarafından cevaplanacak.
Halk eğitimde eşit ağırlık öğrencisi olduğunu söyleyen Işık Demirkaya, “Mezun oldum sınava hazırlanıyorum. Kaynak eksiğim var. Bunun için bizlere yardım eden ve kitaplar hakkında destek veren Muradiye Belediyesine ve Milli Eğitim Müdürlüğüne çok teşekkür ederiz. Bize bu hafta 5’li TYT denemesi verildi. İnşallah haftaya da AYT denemesi verilecek. Soruları çözüp oluşturulan WhatsApp gurubundan öğretmenlerimizle paylaşacağız. Biz bu emekler için biz uğraşıyoruz. İnşallah bu emeklerin hiç birisi boşa gitmeyecek. Bize verilen tüm emekler için çok teşekkür ederiz” dedi.
Muradiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu. “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muradiye Belediyesinin iş birliği çerçevesinde hazırlamış olduğumuz TYT deneme setlerini bu gün öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Amacımız bu uzaktan eğitim sürecinde üniversite sınavlarına hazırlanan çocuklarımızın moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak, onların çalışmalarına bir nebze olsun katkıda bulunmaktır. İnşallah bu süreci hep birlikte sağlıklı bir şekilde yürütürüz. Çocuklarımızı sınavlara en iyi bir şekilde hazırlar ve onların geleceklerine bir nebzede katkıda bulunursak biz bundan büyük bir mutluluk duyarız. Bu hafta TYT denemelerimizi dağıttık, bunları WhatsApp guruplarından öğrencilerimiz sonuçlarını bize bildiriyorlar. Bizde bunları okuduktan sonra bunları çocuklarımızla tekrar paylaşıyoruz. Konuların eksiklerini onlara bildiriyoruz. Önümüzdeki hafta ise beşli AYT denememiz olacak. Çocuklarımızın tekrar evlerine getirip teslim edeceğiz. Çocuklarımızın sorularının sonuçlarını tekrar onlarla paylaşacağız. İnşallah bu süreci hep birlikte sağlıklı bir biçimde yürütürüz” dedi.

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