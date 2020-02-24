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Müdüre hüzünlü veda

SAMSUN HABERLERİ  | 24.02.2020 15:18 | Son Güncelleme

Samsun 19 Mayıs İlçe Nüfus Müdürü Ramazan Akkoyun, 25 yıldır görev yaptığı kurumdan ayrılırken duygu dolu anlar yaşadı.19 Mayıs İlçe Nüfus Müdürü Ramazan Akkoyun için Dereköy’de bir restoranda veda yemeği düzenlendi.

Samsun 19 Mayıs İlçe Nüfus Müdürü Ramazan Akkoyun, 25 yıldır görev yaptığı kurumdan ayrılırken duygu dolu anlar yaşadı.
19 Mayıs İlçe Nüfus Müdürü Ramazan Akkoyun için Dereköy’de bir restoranda veda yemeği düzenlendi. Duygu dolu anların yaşandığı veda yemeğinde konuşan Akkoyun, "37 yıllık memuriyet hayatımın 25 yılını 19 Mayıs’ta verdiğim için gurur duyuyorum. İlçede tüm kurumlar ile el ele olduk. Bu anlamda başarılı bir görev dönemini tamamladım. Artık emekli olma zamanım geldi. Çok alıştığım nüfus müdürlüğünden ayrılmak zor. Burada kurduğumuz sağlam dostluklar bundan sonra da devam edecek. 19 Mayıs bizim evimiz oldu” dedi.
Görev sürecinde başarılı çalışmalar yapan 19 Mayıs İlçe Nüfus Müdürü Ramazan Akkoyun’a teşekkür eden 19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner, “Kendisini tanımaktan dolayı son derece memnun olduğumuz eski nüfus müdürümüze bundan sonraki yaşantısında başarılar dilerim. İlçede yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı kendisini kutluyoruz” diye konuştu.
Kaymakam Güner ve 19 Mayıs Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akgül, günün anısına Akkoyun’a plaket takdim ettiler.
Veda yemeğine İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Serkan Kalınbacak, İlçe Emniyet Müdürü Murat Elkılıç, 19 Mayıs İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Akif Gün, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Alper Çelik, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akgül, daire amirleri, oda başkanları ve nüfus müdürlüğü personeli katıldı.

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