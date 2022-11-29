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Mudurnu sisle kaplandı

29.11.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Mudurnu’da etkili olan sis ilçeyi adeta görünmez hale getirdi.

Mudurnu sisle kaplandı

Mudurnu Ovası’ndaki sis tabakası dron ile havadan da görüntülendi.
Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü Mudurnu’da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. İlçenin bazı bölgelerini görünmez hale getiren sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Sis sebebiyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, sürücüler trafikte kontrollü seyrediyor. Abant Dağları’nın eteklerinde yer alan Mudurnu Ovası’nda yoğun sis etkili oluyor. Bölgede zaman zaman etkisini artıran sis, dron ile havadan da görüntülendi.

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Mudurnu

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