Mudurnu’da pazar tezgahlarında balık bolluğu

Akçakoca ve Ereğli’den getirilen balıklar Mudurnu pazar tezgahlarında yerini aldı. İnce hamsi 50, iri hamsi 70 ve çinekop 70 TL’den satışa sunuluyor. Donmuş ithal palamutun üç tanesi ise 100 TL’den alıcısıyla buluşuyor.
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