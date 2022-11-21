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Mudurnu’da pazar tezgahlarında balık bolluğu

21.11.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde kurulan pazar yerindeki tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor.Havaların soğuması ile birlikte tezgahlar balıkla dolmaya başladı.

Mudurnu’da pazar tezgahlarında balık bolluğu

Akçakoca ve Ereğli’den getirilen balıklar Mudurnu pazar tezgahlarında yerini aldı. İnce hamsi 50, iri hamsi 70 ve çinekop 70 TL’den satışa sunuluyor. Donmuş ithal palamutun üç tanesi ise 100 TL’den alıcısıyla buluşuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mudurnu

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