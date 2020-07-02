YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Mudurnu'daki cinayete ilişkin 3 sanığın yargılandığı davaya devam edildi

Mudurnu'daki cinayete ilişkin 3 sanığın yargılandığı davaya devam edildi

BOLU HABERLERİ  | 02.07.2020 14:02 | Son Güncelleme

Duruşmanın ardından maktulün tutuksuz yargılanan eşi ile yakınları arasında çıkan tartışmada, bir kadın başından hafif yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 yıl önce bir kişinin yol kenarında ölü bulunmasına ilişkin biri tutuklu 3 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Refik D. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanıklar N.D. ve M. Gülmez ile tarafların avukatları ise salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların önceki ifadelerine ekleyecekleri olup olmadığını sordu. Refik D. ile tutuksuz sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, Refik D'nin konuşma şekli, olayları anlatma kabiliyeti ve her celse ifadesini değiştirmesini dikkate alarak cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına karar verdi.

Heyeti, tutuklu sanık Refik D'nin bu halinin devamını kararlaştırarak dava dosyasının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmedip duruşmayı 4 Ağustos'a erteledi.

Bu arada duruşmanın ardından maktul Refik Gülmez'in tutuksuz yargılanan eşi M. Gülmez ile Gülmez'in yakınları arasında adliye önünde tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine birbirlerine saldıran taraflardan bir kadın başından hafif yaralandı. Olaya müdahale eden polis ekipleri, yaralamaya sebep olduğu gerekçesiyle M. Gülmez ile bir yakını hakkında işlem başlattı.

- Olay

Mudurnu-Akyazı yolu Ilıca köyü yakınlarında, 28 Mart 2018'de yol kenarında bir erkek cesedi bulunmuş, incelemede tabancayla öldürülen kişinin 55 yaşındaki Refik Gülmez olduğu belirlenmişti.

Olayla ilgili aralarında Gülmez'in eşi M. Gülmez'in de bulunduğu 3 kişi tutuklanmış, daha sonra sanıklardan ikisi tahliye edilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Polis ihbar üzerine baskın düzenlediPolis ihbar üzerine baskın düzenledi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Çiftçilerin imdadına avcılar yetişti

Çiftçilerin imdadına avcılar yetişti

Altınköy’e at çiftliği

Altınköy’e at çiftliği

Sel felaketinde 50 hayvan telef oldu

Sel felaketinde 50 hayvan telef oldu

Hıdırdivan yoluna neşter

Hıdırdivan yoluna neşter

Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Bolu Namaz Vakitleri 2 Temmuz Perşembe

İmsak
03:22
Sabah
05:20
Öğle
13:03
İkindi
17:02
Akşam
20:36
Yatsı
22:25

Bolu Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Perşembe

Aylin Eczanesi
Merkez
Nane Limon Eczanesi
Merkez
Gerede Eczanesi
Gerede
Şifa Eczanesi
Goynuk
Ebrar Eczanesi
Mengen
Onur Eczanesi
Mudurnu
Yeniçağa Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

"Ateş savaşçıları" olası orman yangınlarıyla mücadeleye hazır

"Ateş savaşçıları" olası orman yangınlarıyla mücadeleye hazır

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bolu'da "Toplum Tarama Çalışması" ile 707 kişiye Kovid-19 testi yapıldı

Bolu'da "Toplum Tarama Çalışması" ile 707 kişiye Kovid-19 testi yapıldı

Arasta projesinde çalışmalar yeniden başladı

Arasta projesinde çalışmalar yeniden başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.