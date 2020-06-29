YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Müebbetle aranan cinayet zanlısı drone destekli operasyonla yakalandı

Müebbetle aranan cinayet zanlısı drone destekli operasyonla yakalandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 29.06.2020 17:45 | Son Güncelleme

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde, üç ayrı suçtan 30 yıl ve müebbet hapis cezasıyla aranan cinayet zanlısı, polisin saklandığı çiftlik evine drone desteği ile düzenlediği operasyonla yakalandı.Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Tasarlayarak Adam Öldürme, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak” suçlarından 30 yıl ve müebbet hapis cezasıyla zanlının, yakalanması için yürütülen çalışmalar kapsamında şahsın saklandığı adresi tespit etti.

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde, üç ayrı suçtan 30 yıl ve müebbet hapis cezasıyla aranan cinayet zanlısı, polisin saklandığı çiftlik evine drone desteği ile düzenlediği operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Tasarlayarak Adam Öldürme, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak” suçlarından 30 yıl ve müebbet hapis cezasıyla zanlının, yakalanması için yürütülen çalışmalar kapsamında şahsın saklandığı adresi tespit etti. Zanlının yakalanması için gizlinmiş olduğu Serinhisar ilçesindeki çiftlik evine, drone destekli operasyon düzenlendi. Yapılan müşterek operasyon sonucunda yakalanan zanlı, şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Çiftlik evinde yapılan aramalar kapsamında 1 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet fişek, 2 adet namlu ve 2 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Kiloya değil, Vina'ya bakın' 'Kiloya değil, Vina'ya bakın'
PARTNER Aile boyu tatil! Aile boyu tatil!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Denizli Namaz Vakitleri 29 Haziran Pazartesi

İmsak
03:50
Sabah
05:38
Öğle
13:12
İkindi
17:05
Akşam
20:37
Yatsı
22:16

Denizli Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Pazartesi

Aykut Eczanesi
Merkezefendi
Denizli Eczanesi
Merkezefendi
İbrahim Sağlam Eczanesi
Merkezefendi
Köknar Eczanesi
Merkezefendi
Kızıltaş Eczanesi
Pamukkale
Neşe Eczanesi
Pamukkale
Özcel Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Uzmanlar korona virüs ruh sağlığını etkiliyor

Uzmanlar korona virüs ruh sağlığını etkiliyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor maçı için ilk çalışmasını yaptı

Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor maçı için ilk çalışmasını yaptı

3. kattan düşen genç kız tente sayesinde hayatta kaldı

3. kattan düşen genç kız tente sayesinde hayatta kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.