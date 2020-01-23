YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Müfettiş olarak atanan Müdür Düzgün’e teşekkür plaketi

Müfettiş olarak atanan Müdür Düzgün’e teşekkür plaketi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 23.01.2020 13:26 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına müfettiş olarak atanan 2.Sınıf Emniyet Müdürü Murat Düzgün’e, hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.Müdür Düzgün’e, yeni görevin başarılar dileyen Müdür İbrahim Ergüder, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda altı yıl görev yaptığı süre zarfında göstermiş olduğu üstün gayret ve hizmetlerinden, özverili çalışmalarından ve personele göstermiş olduğu örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.Müdür İbrahim Ergüder, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ailesi olarak Murat Düzgün’e yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ettiğini ve başarılar dilediğini vurguladı.

Müfettiş olarak atanan Müdür Düzgün’e teşekkür plaketi

Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına müfettiş olarak atanan 2.Sınıf Emniyet Müdürü Murat Düzgün’e, hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.
Müdür Düzgün’e, yeni görevin başarılar dileyen Müdür İbrahim Ergüder, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda altı yıl görev yaptığı süre zarfında göstermiş olduğu üstün gayret ve hizmetlerinden, özverili çalışmalarından ve personele göstermiş olduğu örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.
Müdür İbrahim Ergüder, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ailesi olarak Murat Düzgün’e yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ettiğini ve başarılar dilediğini vurguladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kenan Doğulu'nun klibinde figürandı, şimdi Türkiye'nin tanıdığı isme dönüştü Kenan Doğulu'nun klibinde figürandı, şimdi Türkiye'nin tanıdığı isme dönüştü
Terör saldırısında ölen Yiğit Ali Çavuş’un adı okulda yaşatılacakTerör saldırısında ölen Yiğit Ali Çavuş’un adı okulda yaşatılacak
Yeni Mahallede hummalı çalışmaYeni Mahallede hummalı çalışma
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Üretim çok, müşteri yok

Üretim çok, müşteri yok

Aslanapa’da ’’Korunga bitkisi’’ çiftçilere anlatılıyor

Aslanapa’da ’’Korunga bitkisi’’ çiftçilere anlatılıyor

Sağlık Bakanlığına Erzurumlu yeni daire başkanı

Sağlık Bakanlığına Erzurumlu yeni daire başkanı

Uğur Mumcu Maltepe’de “Kırılan Canlar” etkinliğiyle anıldı

Uğur Mumcu Maltepe’de “Kırılan Canlar” etkinliğiyle anıldı

Aktürk ailesinin acı günü

Aktürk ailesinin acı günü

Adıyaman Namaz Vakitleri 23 Ocak Perşembe

İmsak
06:07
Sabah
07:31
Öğle
12:43
İkindi
15:23
Akşam
17:46
Yatsı
19:05

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Perşembe

Sağlık Eczanesi
Merkez
Sevilay Eczanesi
Merkez
Varan Eczanesi
Merkez
Eczanesi
Besni
Barış Eczanesi
Golbasi
Yaman Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Turanlı’ya sürpriz karşılama

Başkan Turanlı’ya sürpriz karşılama

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Polislerden kaçan 15 yaşındaki sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Polislerden kaçan 15 yaşındaki sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Köy Okulunun Etkinliğinde Görsel Şölen Yaşandı

Köy Okulunun Etkinliğinde Görsel Şölen Yaşandı

Çiftçiler Tarlada Tarihi Mozaik Buldu

Çiftçiler Tarlada Tarihi Mozaik Buldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.